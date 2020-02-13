Аэропорт в Усинске после жесткой посадки самолета заработал в штатном режиме

Аэропорт Усинска, на которую 9 февраля жестко приземлился самолет компании «Utair», заработал в штатном режиме. Взлетно-посадочную полосу открыли для приема воздушных судов. Её лично проверит мэр Усинска Николай Такаев.

Сити-менеджер уже вылетел в столицу Коми, позже отправится в Москву. В 9 часов в Усинск прибыл рейс из Уфы, в 11 часов — из Сыктывкара.

Напомним, что авиапроисшествие случилось в прошлое воскресенье в Усинске. Тогда у «Боинга» при посадке сломалось шасси, самолет развернуло на 90 градусов. К счастью, никто из 94 пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал. Следователи возбудили по факту инцидента уголовное дело. Также этим ЧП заинтересовалась прокуратура.

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