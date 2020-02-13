Мэр Воркуты объяснил, почему не может просто раздать 5 тысяч пустующих квартир

В эфире местного радио мэр Воркуты Игорь Гурьев пояснил, почему не может отдать нуждающимся 5 тысяч пустующих квартир, которые мертвым грузом висят на балансе администрации.

- К сожалению, для предоставления квартир нуждающимся по закону необходимо иметь определенные основания, например, реальная потребность, статус малоимущего и другие. Может, в других городах такой проблемы нет, а у нас, действительно, более 5000 пустых квартир, но мы можем их распределять только в рамках закона, - отметил он.

Между тем, большинство квартир находятся не в Воркуте, а в пригородных поселках, где сейчас и собственники продают свои апартаменты за копейки. Однако работа по ликвидации пустующего маневренного фонда медленно, но идет. В рамках программы по уплотнению поселков в 2016-2019 людям предоставлено 956 квартир, а от коммуникаций отключен 81 многоквартирный дом. В 2020 году нуждающимся в жилье горожанам планируют отдать 180 квартир, а расселить 14 аварийных зданий.

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