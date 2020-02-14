Гендиректора компании «Utair» могут наказать за жесткую посадку самолета в Усинске

Генерального директора авиакомпании «Utair» Андрея Мартиросова могут лишить годовой премии из-за жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска. Об этом на брифинге с журналистами рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев, который входит в совет директоров перевозчика: региону принадлежит 8,4% акций «Utair». Об этом пишет URA.RU.

- При решении о премировании гендиректора авиакомпании, в обязательном порядке совет директоров учитывает все инциденты. Будет рассмотрен и недавний случай с жесткой посадкой в Республике Коми, — пояснил Андрей Киселев.

Напомним, что авиаинцидент случился 9 февраля. У «Боинга» при посадке сломались стойки шасси, самолет развернуло на 90 градусов. Никто из 94 пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал. Выдвигаются разные версии причин произошедшего: от неконтролируемого сдвига ветра до ошибки пилота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт в Усинске после жесткой посадки самолета заработал в штатном режиме

Полосу, на которую неудачно плюхнулся «Боинг», открыли (подробности)