2020-02-14T08:46:50+03:00
Общество

Гендиректора компании «Utair» могут наказать за жесткую посадку самолета в Усинске

В дело вмешался член совета директоров
Дарья ЮДИНА
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Источник: vk.comИсточник: vk.com
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Генерального директора авиакомпании «Utair» Андрея Мартиросова могут лишить годовой премии из-за жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска. Об этом на брифинге с журналистами рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев, который входит в совет директоров перевозчика: региону принадлежит 8,4% акций «Utair». Об этом пишет URA.RU.

- При решении о премировании гендиректора авиакомпании, в обязательном порядке совет директоров учитывает все инциденты. Будет рассмотрен и недавний случай с жесткой посадкой в Республике Коми, — пояснил Андрей Киселев.

Напомним, что авиаинцидент случился 9 февраля. У «Боинга» при посадке сломались стойки шасси, самолет развернуло на 90 градусов. Никто из 94 пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал. Выдвигаются разные версии причин произошедшего: от неконтролируемого сдвига ветра до ошибки пилота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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