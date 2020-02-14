2020-02-14T17:35:43+03:00
Общество

Сыктывкарский городской суд продлил арест бывшему главе МВД Коми

Виктор Половников пробудет в СИЗО еще два месяца
Дарья ЮДИНА
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Виктору Половникову продлили срок ареста на два месяцаВиктору Половникову продлили срок ареста на два месяцаФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня Сыктывкарский городской суд продлил срок ареста экс-главе МВД по Коми Виктору Половникову, сообщает пресс-служба ведомства.

При продлении ареста суд учел характеристику личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, по мнению суда, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемого в процессе уголовного судопроизводства.

Виктор Половников пробудет в СИЗО ещё два месяца до 17 апреля включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что экс-силовика обвиняют в получении отката в 12,5 млн рублей от бизнесмена Сергея Ситникова, имя которого фигурировало в «деле Гайзера». Посредниками при передаче взятки были, как считает следствие, адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава ФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев. Между тем, бывший сослуживец Виктора Половникова считает, что его подставили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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