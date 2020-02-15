Легко ли быть экологистом в Сыктывкаре? Горожане поделились своим опытом

В Сыктывкаре в здании «Ранверсман» в очередной раз прошла экологическая акция «Зеленая суббота», которую организовали активисты движения «Есо-Time». Горожане несли на мероприятие полные пакеты вторсырья, которое они сортировали не одну неделю. Конечно, мусор можно складировать в специальные баки, однако далеко не весь. Поэтому сыктывкарцы смело несли зубные щетки, жестяные банки, баночки из-под детского питания, то есть все то, что в обычные контейнеры для РСО (раздельный сбор мусора - ред.) не положишь. Мы побывали на мероприятии и узнали у горожан, насколько сложно вести экологичный образ жизни в Сыктывкаре.

Еще полтора года назад заниматься раздельным сбором мусора в Сыктывкаре было немодно. На тех, кто разделял пластик и макулатуру, смотрели как на чудиков. Прошло немного времени и РСО (раздельный сбор мусора - ред.) - стало движением, которое последовательно охватывает все слои населения.

Котики украсят любое мероприятиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Руку к пробуждению экологического самосознания приложило движение «Есо-Time» - группа активных экологически-сознательных граждан. Они развернули бурную деятельность в соцсетях, благодаря которой об РСО знают многие.

Такие лампочки сдавать не следует, они не перерабатываютсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В мае прошлого года прошла первая акция «Зеленая суббота». С тех пор прошло не меньше восьми экомероприятий, притом не только в Сыктывкаре, но еще в Ухте и Выльгорте.

Светлана Соловьева занимается ликвидацией экологической безграмотностиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Большинство участников акции «Зеленая суббота» начали заниматься РСО, когда «прочитали в интернете», «увидели группу «Есо-Time», «узнали про «Зеленую субботу».

Анна Клинцова занимается РСО уже два месяцаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Например, Анна Клинцова занимается раздельным сбором недавно - примерно два месяца. По ее словам, самый большой кошмар экологиста - вечно переполненные баки для раздельного сбора мусора в Сыктывкаре. «Надо их почаще вывозить», - говорит горожанка. Она рада, что такие экологические акции существуют, на «Зеленую субботу» она приносит металлические предметы и батарейки, потому что не знает, куда их еще можно сдавать.

На акции можно было сдать зубные щеткиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Яна Канева экологист со стажем, занимается РСО уже два года, когда это еще не было мейнстримом. По ее словам, экологистом быть в Сыктывкаре нелегко, так как приходится от многого отказываться.

Яна Канева - опытный РСОшникФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Например, отказались от одноразовой посуды, одноразовых полотенец, которые не принимают на переработку, стали внимательнее относиться к маркировкам на упаковках, не покупаем то, что нельзя сдать на переработку.

Наталья Фалевская не только РСОшник, но и волонтер в приюте для травмированных котиковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Волонтер приюта «Кошки за окошком» Наталья Фалевская начала сортировать мусор около шести месяцев назад. Сначала она отказалась от молока в Tetra Pak, который сложно переработать (в настоящее время в России существуют всего четыре завода, способных работать с упаковкой Tetra Pak и ее аналогами).

На акции принимали макулатуруФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Самое простое - мягкие упаковки от молока. Помыть, сложить и выкинуть в бак по пути на работу - труда не составит. Затем начали собирать макулатуру, железные банки. Труднее всего мужу, которые забывает брать с собой в магазин многоразовый пакет. Выход нашли, закупаемся в «Ленте», где продукты можно складывать в коробки, которые подлежат утилизации. За маркировкой следят дети, для них определять, что подлежит переработке, а что - нет стало настоящей игрой, - поделилась она опытом.

Прямо на акции люди учились разбираться в маркировкахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Руководитель проекта «Есо-Time» Ольга Одиненко отметила, что такие акции важны в плане эколикбеза. Шаг за шагом сыктывкарцы учатся правильно сортировать отходы, обращать внимание на маркировку и не покупать продукты в немаркированной упаковке. Но пока с этим не все хорошо.

На акции было много интересных мастер-классовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Довольно часто люди сдают весь пластик без разбора - и перерабатываемый, и неперерабатываемый. У многих горожан еще не выработалась привычка смотреть на маркировку. Но это еще полбеды. Плохо, когда начинающие экологисты приносят немытый пластик, который не попадает на переработку. Большие объемы отходов фирмам, которые занимаются вторичным сырьем, приходится отвозить на полигоны, так как предприятию нерентабельно мыть грязные отходы, - рассказывает Светлана Соловьева о необходимости пробуждения экологической культуры.

На мероприятии работала стойка с бесплатными вещамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Активисты сделали так, что акция «Зеленая суббота» стала настоящим праздником экологичного образа жизни для горожан. Тем более, что она объединяет всех - и школьников, и пенсионеров, и молодежь, которые едины в одном: они в ответе за экологию планеты.

Наталья Балябина занимается переработкой несколько месяцевФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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