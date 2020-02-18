В Коми приедет съемочная группа популярной кулинарной передачи

Съемочная группа известной кулинарной программы приедет в Республику Коми, сообщает пресс-служба Минкульта.

С 22 по 27 февраля на территории республики будет работать съемочная группа программы «Поедем, поедим!» популярного федерального телеканала НТВ. Ведущий – итальянский музыкант и кулинарный эксперт Федерико Арнальди.

В Коми съемочная группа планирует посетить значимые для истории региона места, побывать на главных туристических объектах, приготовить традиционные блюда. Съемки будут проходить в Ухте и Ижемском районе.

«Поедем, поедим!» – это образовательный, социально-значимый проект, получивший высокую оценку Президента России Владимира Путина на XV съезде Русского географического общества. В копилке популярной передачи – целая коллекция званий и наград. Осенью 2016 года программа «Поедем, поедим!» получила премию National Geographic Traveler Awards 2016 в номинации «Лучшая программа о путешествиях». В 2018 году проект стал серебряным призером премии National Geographic Traveler Awards 2018. Изюминка программы: создание исключительно положительного образа страны, что способствует развитию как внутреннего, так и внешнего туризма.

На сегодняшний день вышло уже более 270 выпусков передачи о самых разных уголках России и мира.