2020-02-18T11:34:39+03:00
Общество

В Коми приедет съемочная группа популярной кулинарной передачи

Съемки пройдут в Ухте и Ижемском районе
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Ведущий передачи - Федерико Арнальди. Источник: https://twitter.com/ntvruВедущий передачи - Федерико Арнальди. Источник: https://twitter.com/ntvru
Изменить размер текста:

Съемочная группа известной кулинарной программы приедет в Республику Коми, сообщает пресс-служба Минкульта.

С 22 по 27 февраля на территории республики будет работать съемочная группа программы «Поедем, поедим!» популярного федерального телеканала НТВ. Ведущий – итальянский музыкант и кулинарный эксперт Федерико Арнальди.

В Коми съемочная группа планирует посетить значимые для истории региона места, побывать на главных туристических объектах, приготовить традиционные блюда. Съемки будут проходить в Ухте и Ижемском районе.

«Поедем, поедим!» – это образовательный, социально-значимый проект, получивший высокую оценку Президента России Владимира Путина на XV съезде Русского географического общества. В копилке популярной передачи – целая коллекция званий и наград. Осенью 2016 года программа «Поедем, поедим!» получила премию National Geographic Traveler Awards 2016 в номинации «Лучшая программа о путешествиях». В 2018 году проект стал серебряным призером премии National Geographic Traveler Awards 2018. Изюминка программы: создание исключительно положительного образа страны, что способствует развитию как внутреннего, так и внешнего туризма.

На сегодняшний день вышло уже более 270 выпусков передачи о самых разных уголках России и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми застрелили опасного медведя шатуна
Предприятия в Коми задолжали своим работникам 32 млн рублей
Предприниматели Коми в ступоре. Почему за коробочку отходов требуют платить как за четыре контейнера?
В Сыктывдинском районе заканчивают строительство детсада и школы
Рабочая неделя в Коми начнется со штормового предупреждения
Ухтинец отсудил 300 тысяч за то, что его квартиру залили нечистотами
В Ухте двух зэков наказали за оскорбление сотрудников колонии
В Сыктывкаре автобус врезался в Mitsubishi: пострадал водитель
В Сыктывкаре бездомная собака покусала ребенка
Почти по всей Коми прошла «Лыжня России»
В Сыктывкаре снесут 32 самовольно установленных гаража
В Ухте столкнулись три автомобиля: пострадала женщина
У жителя Удорского района мошенники украли 550 тысяч
В Сыктывкаре ограничат движение на одной из улиц
На выходных в Коми погода будет спокойной
ФСБ: «Жителей Усть-Цильмы просим сохранять спокойствие»
В миграционных службах Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая
Под Усинском ищут рыбака
В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов