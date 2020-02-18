Федеральные ведомства недовольны планом развития Воркуты и Инты

Сегодня депутаты Госсовета Коми, министры и представители муниципалитетов совещались по поводу плана развития Воркуты и Инты. Пока план на федеральном уровне согласовывают со скрипом: у российской власти возникли вопросы к проекту.

Замечания от федералов

Совещание началось с доклада министра экономики Константина Плехова. Он сообщил, что проект плана сейчас проходит согласование на федеральном уровне. Его предварительно поддержал ряд ведомств: Минэкономразвития, Минкульт, Минтруда, Минпросвещения, Минспорта. НКО «Фонд развития моногородов» выразил заинтересованность в финансировании плана. На сегодняшний день имеются почти все заключения.

Вместе с тем ведомства говорят о том, что план нужно доработать. Так, Минэнерго отмечает, что финансирование строительства шахты «Уса-1» в Воркуте из федерального бюджета может повлечь за собой определённые риски. Федеральное агентство по недропользованию РФ просит исключить ряд проекта либо заменить исполнителей: вместо федерального бюджета привлечь инвесторов. Минтранс также исключает реконструкцию воркутинского аэропорта как опорного в арктической зоне.

Константин Плехов рассказал в своем докладе о проблемах с согласованием планаФото: Дарья ЮДИНА

- В ближайшее время мы планируем подготовить протокол разногласий по замечаниям от федеральных ведомств и организовать встречу на площадке Минэкономразвития со всеми заинтересованными органами власти, чтобы обсудить эти замечания и защитить план, - говорит Константин Плехов.

Глава регионального Минэкономики прогнозирует два варианта развития событий. Первый вариант — в коми моногородах поддержат развитие добывающей промышленности. Тогда план сохранит свою направленность, однако нужно будет скорректировать сроки и искать источники финансирования.

Второй вариант Россия не станет продвигать добывающую промышленность вперед. В таком случае план придется переписывать, делая упор на так называемое управляемое сжатие, создание рабочих мест для людей и комфортную жизнь для них. Константин Плехов отметил, что этот вариант более реалистичен. Кроме того, министр обратил внимание на то, что Воркута может стать точкой на карте Минобороны: там могут появиться военные базы. Правда, пока работа по этому направлению идет непросто.

Геннадий Горбачев первым стал задавать вопросыФото: Дарья ЮДИНА

Глава республиканского МинЖКХ Константин Лазарев ответил на некоторые озвученные замечания. Например, он заявил, что возглавляемое им ведомство сейчас занимается вопросом о передаче аэропорта Воркуты в федеральную собственность.

После слово дали министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Роману Полшведкину. Он рассказал, что Инту и Воркуту можно будет развивать за счет золотодобычи. Одобрение поисковых работ на девяти выбранных участках в большинстве случаев от российских ведомств получено. Но часть предложенных Минприроды Коми участков не включили в проект.

Неудобные вопросы

Заслушав доклады, участники совещания перешли к вопросам. Первым их задал депутат Госсовета Геннадий Горбачев. В первую очередь, его удивило то, что проект носит название «план дальнейшего развития», при том что и Воркута, и Инта депрессивные умирающие города. Константин Плехов парировал тем, что такая формулировка прозвучала в поручении президента.

Владимир Жариков удивился некоторым моментам в проектеФото: Дарья ЮДИНА

Владимир Жариков также задал неудобный вопрос.

- Я проанализировал показатели численности населения, которые указаны в проекте. В документе есть информация о том, что у нас к 2037 году исчезнет целый город. Как-то грустно выглядит картина: если прогноз говорит о том, что отток не уменьшится, то о какую реализацию плана мы сейчас обсуждаем?

Ему пообещали проработать этот момент.

Леонид Вокуев заострил внимание участников совещания на том, что в проектах, связанных со строительством шахт и освоением участков отсутствует конкретика, например, сроки и цели реализации мероприятий. Кроме того, Воркуту и Инту не внесли в федеральный план по расселению людей, что исключает финансирование из российского бюджета.

Леонид Вокуев обратил внимание на то, что в проектах по строительству шахт в Воркуте, отсутствует конкретикаФото: Дарья ЮДИНА

Константин Плехов в ответ заявил, что при выработке плана они поставили перед собой задачу в первую очередь вдохнуть второе дыхание в промышленность «столицы мира». Валентина Жиделева вступилась за министров и напомнила, что на продумывание плана дали очень мало времени.

Коллеги, наша задача на данный момент вместе с главой республики и правительством отстаивать этот план, поставила точку вице-спикер Госсовета.

Валентина Жиделева вступилась за депутатовФото: Дарья ЮДИНА

Ещё Валентина Жиделева попросила Константина Лазарева выделить три направления работы, которые смогут вытянуть республиканские моногорода из трясины. Министр удовлетворил её просьбу, назвав направления: добыча и переработка полезных ископаемых, формирование комфортной городской среды и переселение людей.

В итоге, план пока остается в подвешенном состоянии. Но республиканские власти намереваются кинуть все силы на то, чтобы отстоять свой проект и добиться его согласования на федеральном уровне.

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