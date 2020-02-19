Минздрав Коми отстранился от проблемы с новой поликлиникой в Лесозаводе

В сыктывкарском Лесозаводе сложилась парадоксальная ситуация. В 2018 году правительство Коми и ООО «Миг» заключили соглашение о создании новой поликлиники «Полимедика» в микрорайоне. «Полимедика» уже готова к приему пациентов, а открыться не может, поскольку региональный Минздрав не передает ей на обслуживание территорию Лесозавода. В ведомстве объяснили, почему.

Республиканский Минздрав сообщил, что заключенное соглашение предусматривает только согласование мест для строительства объектов. За распределение объемов работы для поликлиник отвечает комиссия по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В неё входят представители территориального фонда медстрахования, страховых медицинских организаций и медицинских организаций, представители профессиональных ассоциаций и союзов медицинских работников.

Объем работы для «Полимедики» будет зависеть от количества прикрепленных к ней пациентов.

- Министерство здравоохранения Республики Коми не вправе императивно устанавливать для негосударственных медицинских организаций обязательства по обслуживанию населения, проживающего на территории Республики Коми, - говорится в пресс-релизе.

Если опустить все бюрократические тонкости, то итог такой: Минздрав не может передать Лесозавод «Полимедике», потому что у ведомства нет таких полномочий. Чтобы поликлиника финансировалась по системе ОМС в полном объеме, нужно чтобы к новой здравнице прикрепилось 2800 детей и 14 тысяч взрослых на сбор заявлений уйдут, как минимум, месяцы. Между тем, персонал в «Полимедике» набран почти на 100 процентов. Медики вынуждены сидеть дома, пока поликлиника пустует. Если придется ждать ещё несколько месяцев — они могут найти новую работу.

Заметим, что филиалу «Полимедике»в Новгороде приходится работать себе в убыток из-за того, что им не удалось быстро собрать подписи. Новгородский филиал сейчас продолжает собирать заявления и хочет добиться справедливости в суде. Сыктывкарский филиал тоже сдаваться не намерен: руководство «Полимедики» письменно обратилось к главе Коми и в администрацию Президента России. Если руководство "Полимедики" не сможет решить проблему набора пациентов, то вероятно, поликлинику закроют, а оборудование вывезут. Что будет с капитально отремонтированным зданием по адресу Школьная улица, 29, пока непонятно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больной вопрос: почему в сыктывкарском Лесозаводе не могут открыть новую поликлинику

Людей отправляют в обветшавшую старую здравницу, пока отремонтированная "Полимедика", несмотря на полученные лицензии, пустует (подробности)