В Коми сформируют государственный фонд для защиты обманутых дольщиков

Каждый год сотни дольщиков в Коми остаются не у дел, не дожидаясь постройки домов, в которые вложили денmub. Госсовет планирует встать на защиту обманутых людей, инициировав соответствующий законопроект.

20 февраля в Госсовете рассмотрят проект закона Республики Коми №14 «О внесении изменений в Закон Республики Коми о мерах государственной поддержки и дополнительных гарантиях защиты прав и законных интересов граждан РФ - участников долевого строительства».

- Этот проект закона соответствует требованиям прокуратуры. Он нужный. Защищает интересы дольщиков там, где есть деловая активность. Например, в Сыктывкаре. Надо рекомендовать рассмотреть законопроект и принять его с поправками, - отметил председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев.

Перед заседанием Комитета Сергей Артеев рассказал журналистам, что законопроект предполагает учреждение на территории Коми государственного фонда, главной целью которого станет решение вопросов по затянутым стройкам дольщиков.

- К сожалению, в практике последних лет были случаи, когда ряд жилых комплексов не достраивался своевременно. Это приводило к трудностям для жильцов, они не могли въехать и получить жилье, в которое вкладывали деньги. Что даст законопроект? Учреждение государственного унитарного предприятия позволит оперативно контролировать ход строек и достраивать их, привлекая различные ресурсы, в том числе государственные. Полагаем, что в этом смысле интересы граждан будут лучше защищены и люди будут своевременно получать жилье, - отметил Сергей Артеев.

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