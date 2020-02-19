Честность выборов главы СГУ им. Питирима Сорокина обеспечит видеосвязь

В опорном вузе Коми начались выборы ректора. На пост главы Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина претендуют три человека: и.о. ректора Ольга Сотникова, первый проректор Эмин Ягубов и проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев. Корреспондент «КП-Коми» следит за ходом выборов.

Конференция делегатов началась с избрания президиума. После члены конференции с помощью голосования выбрали членов мандатной комиссии, секретариата и счетной комиссии. Если вокруг двух первых рабочих органов споров не было, то за места в счетной комиссии развернулась борьба: делегаты предложили свои кандидатуры. Потянулась череда голосований, мест было всего пять. В итоге в неё вошли студенты и сотрудники университета, ранее предложенные специальной комиссией по выборам ректора

После претендентов на пост ректора спросили, заявят ли они своих наблюдателей для независимого контроля выборов. Выдвинул их только один кандидат - первый проректор Эмин Ягубов. Он назвал трех человек: Эдуарда Корнелизина, Евгения Нечаева и Галину Мелютину. Все трое не являются ни студентами, ни сотрудниками СГУ им. Питирима Сорокина. Члены конференции проголосовали за включение одного наблюдателя - Эдуарда Корнелизина.

Также Эмин Ягубов попросил членов конференции установить видеонаблюдение за подсчётом голосов: счетная комиссия подсчитывает их в отдельном помещении. Делегаты проголосовали «за». Ещё Эмин Ягубов предложил вывести членов счетной комиссии из отдельного помещения. Делегаты это предложение не поддержали. Выборы продолжаются.

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Эмин Ягубов позвал конкурентов на дебаты, но они не пришли (подробности).