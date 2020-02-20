2020-02-20T10:29:30+03:00
Общество

Сыктывкарец судится с мэрией за новые автобусы

Правозащитник Илья Костин борется за то, чтобы городской транспорт был приспособлен для маломобильных групп населения
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива Ильи КостинаФото из архива Ильи Костина
Изменить размер текста:

Известный сыктывкарский общественник и правозащитник Илья Костин судится с мэрией, которая не обеспечивает все городские маршруты автобусами, приспособленными для людей с инвалидностью.

Маршруты №6 и 20 обслуживают ПАЗы, которые не оснащены для колясочников. Руководитель Коми региональной общественной организации «Аппарель» Илья Костин из-за этого не может на общественном транспорте добраться из дома на работу и учебу. Несмотря на постановление мэрии о создании благоприятных условий движения для маломобильных групп населения, которое было опубликовано в 2018-м году, многие автобусы в Сыктывкаре остаются до сих пор недоступными для колясочников.

Между тем, мэрия должна контролировать этот вопрос. Статья 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и приказ Минтранса России, обязывают органы власти обеспечить беспрепятственный доступ в городской пассажирский транспорт для людей, передвигающихся на креслах-колясках.

Илья Костин отмечает, что общественники борются за комфортное передвижение маломобильных групп населения с 2014-го года. В 2015-м году в столице Коми наконец-то появились низкопольные НЕФАЗы, но далеко не на всех маршрутах. 13 марта в городской мэрии состоится первое заседание по проблемному вопросу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ухтинка, для которой собирают деньги на покупку коляски, может получить её бесплатно Сыктывкарский общественник Илья Костин объяснил, что нужно для этого сделать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воркуте построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак
ФСБ задержала в Воркуте крупного наркодилера
В Сыктывкаре был побит температурный рекорд 1976 года
В Коми застрелили опасного медведя шатуна
Предприятия в Коми задолжали своим работникам 32 млн рублей
Предприниматели Коми в ступоре. Почему за коробочку отходов требуют платить как за четыре контейнера?
В Сыктывдинском районе заканчивают строительство детсада и школы
Рабочая неделя в Коми начнется со штормового предупреждения
Ухтинец отсудил 300 тысяч за то, что его квартиру залили нечистотами
В Ухте двух зэков наказали за оскорбление сотрудников колонии
В Сыктывкаре автобус врезался в Mitsubishi: пострадал водитель
В Сыктывкаре бездомная собака покусала ребенка
Почти по всей Коми прошла «Лыжня России»
В Сыктывкаре снесут 32 самовольно установленных гаража
В Ухте столкнулись три автомобиля: пострадала женщина
У жителя Удорского района мошенники украли 550 тысяч
В Сыктывкаре ограничат движение на одной из улиц
На выходных в Коми погода будет спокойной
ФСБ: «Жителей Усть-Цильмы просим сохранять спокойствие»
В миграционных службах Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая
Под Усинском ищут рыбака
В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов