Сыктывкарец судится с мэрией за новые автобусы

Известный сыктывкарский общественник и правозащитник Илья Костин судится с мэрией, которая не обеспечивает все городские маршруты автобусами, приспособленными для людей с инвалидностью.

Маршруты №6 и 20 обслуживают ПАЗы, которые не оснащены для колясочников. Руководитель Коми региональной общественной организации «Аппарель» Илья Костин из-за этого не может на общественном транспорте добраться из дома на работу и учебу. Несмотря на постановление мэрии о создании благоприятных условий движения для маломобильных групп населения, которое было опубликовано в 2018-м году, многие автобусы в Сыктывкаре остаются до сих пор недоступными для колясочников.

Между тем, мэрия должна контролировать этот вопрос. Статья 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и приказ Минтранса России, обязывают органы власти обеспечить беспрепятственный доступ в городской пассажирский транспорт для людей, передвигающихся на креслах-колясках.

Илья Костин отмечает, что общественники борются за комфортное передвижение маломобильных групп населения с 2014-го года. В 2015-м году в столице Коми наконец-то появились низкопольные НЕФАЗы, но далеко не на всех маршрутах. 13 марта в городской мэрии состоится первое заседание по проблемному вопросу.

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