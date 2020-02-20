«Муниципалитеты отмахиваются». Решат ли 36 млн рублей проблему безнадзорных собак

Последняя сессия VI созыва Госсовета Республики Коми в целом прошла мирно и чинно. Все обозначенные в повестке дня законопроекты депутаты принимали быстро и без обсуждения. Исключением не стал и проект о выделении субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных.

Проект внесения изменений в закон РК «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» предполагает определить методику расчета и размер субвенций, выделяемых их бюджета Коми в бюджеты муниципалитетов на организацию мероприятий по обращению с безнадзорными животными. На эти цели в республиканском бюджете заложили рекордные 36 млн рублей. Для сравнения — в прошлом году на отлов и содержание собак в приютах направляли всего 17 млн рублей.

До вступления в силу нового федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными» собак усыпляли и отстреливали. С 1 января 2020 года все иначе. По новым правилам, безнадзорное животное должны отловить, стерилизовать и выпустить на волю. Это однако не решает проблему засилья бездомных животных, которые сбиваются в стаи и кошмарят жителей городов и поселков.

По словам заместителя председателя Госсовета Коми Валентины Жиделевой, надо помогать городским приютам, работающим на волонтерских началах. В пример она привела приют «Друг», который уже 12 лет держится на энтузиазме людей.

- Удивительно, что в приют привозят собак, да еще предъявляют претензии, что волонтеры обязаны их содержать. В приюте «Друг» содержаться более 300 животных, их после стерилизации оставляют. А куда их девать? Мы хотим прийти к тому, чтобы у тех людей, которые занимаются содержанием собак, было бы больше средств. Нужно, чтобы у нас в Коми появились межмуниципальные приюты, которые могли бы оказывать услуги уже с помощью поддержки муниципального и республиканского бюджета, - отметила Валентина Жиделева.

Она также добавила, что наиболее остро проблемы безнадзорных животных стоят в Сыктывкаре, Печоре, Воркуте. Некоторые муниципалитеты пытаются решить острые вопросы, но некоторые просто отмахиваются от проблемы.

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