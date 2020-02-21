Коми присоединится к акции «Сад памяти». В память о погибших в Великой Отечественной войне высадят 53 тысячи саженцев, пишет пресс-служба Минприроды.

Акция «Сад памяти» пройдёт во всех регионах России с 18 марта по 22 июня. Планируется высадить 27 миллионов саженцев деревьев и кустарников в память о 27 миллионах соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Саженцы будут высажены в черте городов и за их пределами, в городских и сельских поселениях.

В Республике Коми акция «Сад памяти» будет проходить с 20 мая по 20 июня. Волонтёры, ветераны, студенты, школьники, представители всех профессий и сфер деятельности посадят в своих населённых пунктах аллеи, напоминающие о великом подвиге наших предков. Планируется, что в Коми в рамках акции будет высажено 53 тысячи саженцев – именно столько наших земляков пали смертью храбрых в боях за Отечество. Места для будущих аллей ещё ищут. Саженцы предоставит Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

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