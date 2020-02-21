2020-02-21T11:18:44+03:00
Общество

Завершено расследование гибели тракториста, который провалился под лед

Комиссия посчитала, что работник сам виноват в своей гибели
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Снимок пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике КомиСнимок пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Коми
Изменить размер текста:

Государственная инспекция труда в Республике Коми завершила расследование несчастного случая, произошедшего 30 января. Тогда тракторист, пытаясь вытащить машину предпринимателя, провалился под лед на переправе через Вычегду.

Напомним, что 30 января в 9 часов 30 минут работники намораживали переправу до Трехозерки в районе протоки Шардиполой. В это же время предприниматель поехал из Трехозерки в город на автомобиле «УАЗ». Мужчина поехал не в районе заливаемой переправы, а в 50-60 метрах ниже по течению, где лед был тонким. В итоге «буханка» провалилась передними колесами в воду, а тракторист гусеничного трактора ДТ-75 попытался вызволить машину из ледового плена, выехав за пределы намораживаемой переправы. В результате трактор провалился под лед. 41-летний тракторист утонул.

В ходе спасательных мероприятий сотрудники МЧС нашли затопленный трактор. Тело тракториста не найдено.

Комиссия по расследованию несчастного случая посчитала, что тракторист сам виноват в своей гибели, так как нарушил правила трудового распорядка и самовольно выехал за пределы намораживаемой ледовой переправы.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, которые явились сопутствующей причиной несчастного случая. Она передала материалы расследования в прокуратуру, чтобы гражданина в суде официально признали умершим.

Государственная инспекция труда выдала индивидуальному предпринимателю, работники которого намораживали переправу, предписание для устранения нарушений которые способствовали несчастному случаю.

Виновные приглашены на составление протокола об административном правонарушении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре тракторист провалился под лед и утонул

Он пытался вытащить автомобиль (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
В Сыктывкаре пропал инвалид
Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети
В Коми на выходных придет метель
В Воркуте построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак
ФСБ задержала в Воркуте крупного наркодилера
В Сыктывкаре был побит температурный рекорд 1976 года
В Коми застрелили опасного медведя шатуна
Предприятия в Коми задолжали своим работникам 32 млн рублей
Предприниматели Коми в ступоре. Почему за коробочку отходов требуют платить как за четыре контейнера?
В Сыктывдинском районе заканчивают строительство детсада и школы
Рабочая неделя в Коми начнется со штормового предупреждения
Ухтинец отсудил 300 тысяч за то, что его квартиру залили нечистотами
В Ухте двух зэков наказали за оскорбление сотрудников колонии
В Сыктывкаре автобус врезался в Mitsubishi: пострадал водитель
В Сыктывкаре бездомная собака покусала ребенка
Почти по всей Коми прошла «Лыжня России»
В Сыктывкаре снесут 32 самовольно установленных гаража
В Ухте столкнулись три автомобиля: пострадала женщина
У жителя Удорского района мошенники украли 550 тысяч
В Сыктывкаре ограничат движение на одной из улиц
На выходных в Коми погода будет спокойной
ФСБ: «Жителей Усть-Цильмы просим сохранять спокойствие»
В миграционных службах Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая
Под Усинском ищут рыбака
В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов