Завершено расследование гибели тракториста, который провалился под лед

Государственная инспекция труда в Республике Коми завершила расследование несчастного случая, произошедшего 30 января. Тогда тракторист, пытаясь вытащить машину предпринимателя, провалился под лед на переправе через Вычегду.

Напомним, что 30 января в 9 часов 30 минут работники намораживали переправу до Трехозерки в районе протоки Шардиполой. В это же время предприниматель поехал из Трехозерки в город на автомобиле «УАЗ». Мужчина поехал не в районе заливаемой переправы, а в 50-60 метрах ниже по течению, где лед был тонким. В итоге «буханка» провалилась передними колесами в воду, а тракторист гусеничного трактора ДТ-75 попытался вызволить машину из ледового плена, выехав за пределы намораживаемой переправы. В результате трактор провалился под лед. 41-летний тракторист утонул.

В ходе спасательных мероприятий сотрудники МЧС нашли затопленный трактор. Тело тракториста не найдено.

Комиссия по расследованию несчастного случая посчитала, что тракторист сам виноват в своей гибели, так как нарушил правила трудового распорядка и самовольно выехал за пределы намораживаемой ледовой переправы.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, которые явились сопутствующей причиной несчастного случая. Она передала материалы расследования в прокуратуру, чтобы гражданина в суде официально признали умершим.

Государственная инспекция труда выдала индивидуальному предпринимателю, работники которого намораживали переправу, предписание для устранения нарушений которые способствовали несчастному случаю.

Виновные приглашены на составление протокола об административном правонарушении.

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