Какой будет Масленица в Сыктывкаре

29 февраля на Стефановской площади с 10 до 17 часов жителей и гостей Сыктывкара ждут масленичные гуляния. В программе - катание каруселях, концерт и традиционный аттракцион по лазанию на столб за призами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Смельчакам, покорившим столб, подарят холодильник, стиральную машину, телевизор, пылесос, микроволновую печь, швейную машину, морозильник и водонагреватель.

Также желающие смогут показать свою силу в спортивных состязаниях: перетягивание каната и жим гири. Все участники будут награждены призами.

С 12 до 16 часов гостей ждет концертная программа, организованная Центром досуга и кино «Октябрь» и Центром коми культуры Сыктывкара. На сцене выступят песенные ансамбли и танцевальные коллективы.

Кульминацией праздника станет конкурс «Чучело Масленицы 2020». Сожгут чучело в 15 часов 30 минут.

Также будут организованы торговые ряды с выпечкой и блинами, напитками и игрушками.

Чтобы дать людям погулять, в день Масленицы временно закроют движение транспорта по улице Ленина – от улицы Куратова до улицы Бабушкина, по улице Коммунистической – от улицы Советской до улицы Интернациональной и от дома № 133 по улице Интернациональной в сторону дома № 10 по улице Коммунистической (стоянка Ростелекома).

Во время празднования будет обеспечена охрана общего порядка, работа спасателей, сотрудников пожарной службы и «скорой».

Первого марта Широкая Масленица пройдет в Эжвинском районе Сыктывкара. С 11 до 13 часов на стадионе Бумажников пройдет конкурс на самые ярко оформленные санки «Битва тарантасов». Затем традиционно на Слободской площади начнется концертная программа.

Праздничные мероприятия пройдут первого марта также в поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

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