Память о легендарном альпинисте Коми останется в горах Урала

На одной из вершин Полярного Урала установят памятный знак с именем знаменитого альпиниста, писателя, журналиста Сергея Журавлева, который ушел из жизни в ноябре этого года. Альпинисты Республики Коми - ученики Сергея Журавлева - начали работу над проектом в память о своем наставнике. Они планируют изготовить и установить памятный знак с его именем на одной из вершин горного массива Динозавр на Полярном Урале. Поход запланирован на июль 2020 года.

Имя Сергея Журавлева хорошо знакомо сразу нескольким поколениям людей, связанным с журналистикой, литературой и туризмом Коми. Этого невероятно разностороннего и талантливого человека не стало 26 ноября 2019 года. Для многих учеников и коллег его уход стал горьким событием и невосполнимой утратой. Несмотря на долго мучившую его болезнь, Сергей Васильевич не поддавался унынию и был неподражаемо оптимистичен и жизнелюбив. Он, как и прежде, ходил в походы на Полярный Урал и планировал организовать альпинистские сборы в Крыму у горы Ай-Петри.

За свою жизнь он совершил более 200 восхождений, побывал в горах Северной Осетии, Приэльбрусья, Тянь-Шаня, Хибинах, Крыму. Но больше всего любил и ценил Уральские горы.\

На фото Сергей Журавлев с дочерью

- Изучению и освоению Уральских гор папа посвятил пятнадцать лет своей жизни, регулярно организуя экспедиции, обучая волонтеров, описывая и систематизируя маршруты. Он хотел сделать так, чтобы молодые спортсмены могли начать «альпинистскую карьеру» в Республике Коми, чтобы им не приходилось ехать на свои первые маршруты за тридевять земель. Отец отстаивал Урал перед Федерацией альпинизма России, доказывал, что и там есть красивые горы. По его убеждению, основы альпинистской подготовки можно получить «рядом с домом», при этом за меньшее время и деньги, а на другие горы ехать уже для более серьезных восхождений. Он был уверен, что горные районы в республике могут стать красивыми туристическими районами, а альпинизм вырасти в массовый вид спорта. Папа верил в красоту Уральских гор, видел их туристическую перспективность и альпинистский потенциал, - рассказывает дочь Сергея Журавлева Полина Гайнерт.

Именно поэтому с 2004 года Журавлев регулярно устраивал альпинистские сборы на Полярном и Приполярном Урале. За это время он организовал здесь более 60 волонтерских экспедиций. Главной целью этих походов была паспортизация альпинистских маршрутов.

Журналист, поэт, писатель, альпинист...Сергея Васильевич распространял свой талант на многие сферы жизни, оставляя в каждой заметный след

Прежде многие горные массивы Приполярного и Полярного Урала из-за труднодоступности района во многом считались для альпинистов терра инкогнита. Только благодаря энтузиазму Журавлева горные волонтеры впервые прошли маршруты, которые еще не были нанесены на туристические карты. В их числе альпинистские маршруты в долине реки Болбанью на вершины гор Народная, Старуха-Из, Старик-Из, пик Карпинского. Экспедиции, организованные этим сыктывкарским энтузиастом гор, позволили первопроходцам описать маршруты, оценить их сложность, уточнить наличие вершин и их высоту. Сергей Васильевич, сам влюбленный в горы, стремился увлечь ими и других. Так, для обучения альпинистов массовых разрядов он создал первый в Коми природный спортивный полигон в долине реки Манарага.

Сейчас молодые альпинисты Коми собирают средства на памятный знак с именем наставника и определяют, на какой из вершин горного массива Динозавр Полярного Урала ее установить. Присоединиться к проекту может любой желающий, которому дорого имя Сергея Журавлева и его начинания.

Сергей Журавлев первым и единственным в Республике Коми получил разряд кандидата в мастера спорта по альпинизму

Поддержать проект можно двумя способами. Первый – перевести средства на памятный знак (реквизиты счета можно получить у Юлии Быховцовой). Если собранная сумма превысит затраты на изготовление памятного знака, то деньги будут переданы семье для реализации других проектов в память Журавлева. Второй способ помочь – присоединиться к походу летом 2020 года, во время которого будет закреплена табличка с именем известного литератора и альпиниста (для этого можно связаться с Оксаной Апанасевич).

Справка

Журавлев Сергей Васильевич - сыктывкарский литератор, журналист, Родился 11 ноября 1958 года в городе Иваново. Детство провел на родине своего отца Василия Журавлёва-Печорского в Усть-Цильме. В 1967 году семья переехала в Сыктывкар. После окончания восьми классов школы №37 поступил в Новочеркасский геологоразведочный техникум. Служил в армии на территории Дагестана. После демобилизации приобрел в Сыктывкаре специальность тренера по альпинизму и туризму.

Первым и единственным в Республике Коми получил разряд кандидата в мастера спорта по альпинизму. Работал тренером в горах Северной Осетии, Приэльбрусья, Тянь-Шаня. По признанию писателя, он «ходил в горы для самоочищения от быта и суеты, чтобы попытаться понять значение слова «человек». За подготовку военных альпинистов был награжден медалью ВДВ «За службу на Северном Кавказе».

В 1995 году закончил Литературный институт им. А.М.Горького. Принят в Союз писателей России в январе 1999 года. По пьесам Журавлева поставлены две пьесы на сцене Национально-драматического театра Коми. В 2012 году его роман «Зырянский крест» отмечен гран-при конкурса им.Ю. Рытхэу как лучшее произведение о Севере и северянах. Произведения Сергея Васильевича опубликованы на венгерском, финском, коми и английском языках. Лауреат различных журналистских и литературных конкурсов.

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