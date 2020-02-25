Знаменитый ухтинец Дмитрий Алиев будет готовиться к чемпионату мира в США

Знаменитый фигурист из Ухты Дмитрий Алиев будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в канадском Монреале, в американском Ньюбурге. Об этом сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын, пишет ТАСС.

На подготовку к чемпионату мира мы улетим в США, в Ньюбург к нашим друзьям Олегу Макарову и Ларисе Селезневой, бронзовым призерам Олимпийских Игр в Сараево. Они не понаслышке знают, что такое спорт высших достижений, хорошо влияют на спортсмена, дают ценные советы, создают прекрасные условия для работы. А самое главное - это прекрасные люди, которым мы доверяем и которым мы благодарны, рассказал Евгений Рукавицын.

Мы приняли это решение, чтобы адаптироваться к разнице в часовых поясах, такой вариант подготовки уже был опробован нами перед этапом Гран-при в Лас-Вегасе и ребятам тогда были созданы все условия. Время на этот раз рассчитали так, что выступление в короткой программе придется на девятый день пребывания на континенте, сообщил Евгений Рукавицын.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта. Дмитрий Алиев вылетит в США 10 марта.

Напомним, что недавно уроженец Ухты стал золотым призером чемпионата Европы. Дмитрий Алиев принес России золото в одиночном мужском катании впервые за долгое время: до этого триумфатором в 2012 году был Евгений Плющенко.

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