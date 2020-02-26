Ижемцы накормили повара из Италии блинами на оленьей крови

В Ижемском районе начала работать съемочная группа телепередачи «Поедем-поедим» канала НТВ. Ее ведущий, итальянец Федерико Арнальди, впервые побывал в чуме и пробовал масленичные блины, замешанные на оленьей крови. Об этом пишет пресс-служба ижемской администрации.

Федерико Арнальди за первые полчаса общения с северянами выучил с десяток коми слов на ижемском диалекте. Угощение от ижемок он тоже оценил по коми: «Бур, зэв бур!». Женщины испекли блины прямо в чуме на железной печке-буржуйке. С утра итальянец успел примерить парку – рабочую одежду оленеводов в виде малицы из сукна.

Трехдневная программа съемочной группы насыщена встречами и мероприятиями. Так, запланирована встреча с местными охотниками, с молодым коми репером Николаем Родионовым, посещение цеха по пошиву изделий из оленьего меха и кожи.

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