2020-02-26T11:34:32+03:00
Общество

В отпуск на максимуме: МегаФон запустил 5G в роуминге

Абоненты МегаФона могут отправиться в Европу, чтобы протестировать 5G
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Оператор первым среди российских участников телеком-рынка объявил о запуске 5G-роумингаОператор первым среди российских участников телеком-рынка объявил о запуске 5G-роуминга
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Абоненты МегаФона могут отправиться в Европу, чтобы протестировать 5G. Оператор первым среди российских участников телеком-рынка объявил о запуске 5G-роуминга.

Партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, чья мобильная связь доступна в 23 странах. Первой территорией, где заработает услуга, будет Румыния. Абоненты МегаФона смогут регистрироваться в сети 5G и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей [1]. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

«Не секрет, что 5G сети уже появились в ряде стран, а 5G смартфоны официально доступны российским покупателям начиная с весны 2020 года. Поэтому можно использовать такие телефоны в роуминге и апробировать 5G ещё до появления сети 5-го поколения в России. Это даёт абонентам возможность изучить возможности 5G. Для тех, кто путешествует и пользуется мобильным интернетом в роуминге, это отличная возможность увидеть разницу между 3G, 4G, 5G на реальных сетях, то есть не умозрительно, а пощупать руками», – отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

[1] Поддержка определенных диапазонов 5G зависит от модификации смартфона. Эту информацию можно узнать в инструкции к устройству или на сайте компании-производителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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