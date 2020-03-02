2020-03-02T12:05:11+03:00
Общество

Источник опроверг информацию об избиении Вячеслава Гайзера в колонии

«Откуда вообще эта информация? Кто это насочинял?» - сказал он
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото rkomiФото rkomi
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В некоторых популярных телеграмм-каналах Коми появилась информация, что бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера избили в колонии, куда он недавно поступил.

- Откуда вообще эта информация? Кто это насочинял? - сообщил «Комиинформу» источник, близкий к окружению экс-губернатора. По его словам, он на днях беседовал с Вячеславом Гайзером, он ни о каких избиениях не сообщал. Сейчас экс-руководитель Коми находится в колонии №6, которая базируется в Тверской области.

Напомним, 10 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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