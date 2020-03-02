«У меня нет ВИЧ. А у тебя?»

Документальный фильм блогера Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» буквально взорвал интернет. За несколько дней его посмотрели несколько миллионов человек. После люди ринулись в региональные СПИД-центры, которые не видели таких очередей, пожалуй, никогда. Я тоже решила пройти тест на ВИЧ в Сыктывкаре и узнать, как это все происходит.

Зачем знать ВИЧ-статус

В последние две недели в Инстаграме друзья и знакомые выкладывали свои фотки после прохождения теста с счастливой надписью «Ура! Я не ВИЧ+». И делились пережитым: «Вроде бы и нет причин бояться, но ладошки потели». Я же не боялась никогда, а знание своего ВИЧ-статуса считала делом не первостепенной важности. Я думала, это меня не касается.

Но после того, как узнала, что в России живет более 1 миллиона людей с ВИЧ и распространение инфекции приняло очертания эпидемии, в душе поселился стойкий страх «А со мной все в порядке?». Я должна быть уверена, что эта история действительно не про меня. В нашей стране только в прошлом году от СПИДа умерли 37 000 человек, в среднем это – 100 человек в день! Шокирует? Вот и я покрылась мурашками. Поэтому надо преодолеть незнание. С чего начать?

Экспресс-тест

Оказывается, свой ВИЧ-статус можно узнать моментально. Гугл выдал, что в аптеках продаются экспресс-тесты на ВИЧ по слюне. Цена вопроса от 600 рублей до 1500 тысяч, ого! Это вам не тест на беременность за 8 целковых. Зато узнать результат можно всего через 20 минут.

Вот так выглядит экспресс-тест на ВИЧ. Фото - Keystone

Специалисты уверяют: чувствительность таких тестов – почти 99%. Но не стоит забывать, что могут быть как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Хотя самое привлекательное в этом способе то, что не надо покидать зону комфорта, идти к врачу за направлением и изливать душу про перипетии личной жизни.

Обойдя шесть аптек и скачав все приложения, где можно было бы добыть заветный экспресс-тест, я пала духом: нужный товар не нашла ни в одной. «Ну они просто спросом не пользуются», – объяснила фармацевт одной из аптек. Легкий путь познания своего ВИЧ-статуса явно не для меня.

СПИД-центр

Бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус можно в любой поликлинике через запись к терапевту и в региональном СПИД-центре. В последнем, который находится на улице Пушкина, 103 в Сыктывкаре, совсем рядом с Перинатальным центром, анализы принимают с 9 утра до 15 часов дня с понедельника по пятницу. По ошибке зарулила в отделение, где выдавали анализы. И оказалась свидетелем ситуации, когда девушке отказались выдавать справку подруги.

Вот в эту дверь нужно зайти, если вы собираетесь сдать тест на ВИЧФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– А почему нельзя-то? – вопрошала девушка. – Мы же вместе приходили и сдавали! А давайте я ей позвоню по видеосвязи, она вам паспорт онлайн покажет?

Но как ни упрашивала она, правила есть правила. Справку со своим результатом человек может получить только лично и после предъявления паспорта.

Направление и анализ

Из процедурной меня направили к врачу. Сначала надо было заполнить согласие на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию – расписать все паспортные данные, СНИЛС, медполис, а с этой бумажкой – к врачу-инфекционисту. За закрытыми дверями кабинета под внимательным взглядом доктора чувствуешь себя как минимум не совсем уютно. Понимаю, что это игры разума, и пытаюсь не смущаться.

Сначала надо было заполнить согласие на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию – расписать все паспортные данные, СНИЛС, медполисФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Какими судьбами к нам? – спрашивает врач.

– Фильм Дудя посмотрела. Хочу узнать свой статус, – говорю.

Врач расспросил о причинах страха, возможности незащищенных контактов и общения с людьми из группы риска, наркозависимыми, например. Затем рассказал, что инкубационный период ВИЧ-инфекции колеблется от трех недель до трех месяцев, поэтому если, к примеру, необдуманный половой акт был позавчера, то тест может совершенно ничего не рассказать о ВИЧ-статусе.

За дверями этого кабинета берут анализ на ВИЧФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

С направлением я снова спустилась в процедурный кабинет, где у меня взяли кровь из вены. Я смотрела, как она, бурля и пузырясь, заполняла колбу, думала о своем страхе и уже мечтала о том, что скоро положу конец этой неопределенности ВИЧ-статуса.

– Если все хорошо, то результаты получите завтра, – говорит медсестра.

– А если не все хорошо?

– Обследование длится до десяти дней.

Ожидание

О своем опыте рассказала всем друзьям. «Он бесплатный?» – почему-то спрашивали они. Я думала, что это очевидно – прохождение теста бесплатно и в СПИД-центре, и в поликлинике.

В региональном «СПИД-центре» своя атмосфераФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На другой день отправилась за результатами. По пути в голову лезли страшные мысли, а перед порогом СПИД-центра сердце колотилось так, что я буквально слышала, как оно ломится о грудную клетку. Отдала девушке паспорт. Минута, пока она искала результаты, казалась вечностью. Наконец, справка на руках, смотрю напуганными глазами на медсестру, а она улыбается: «Отрицательный». О да! Страх тут же исчез, вдыхаю полной грудью, сердце поет, а я почти выпархиваю из СПИД-центра навстречу весне.

P.S.

Моя история закончилась хорошо. Но если у человека выявляют положительный статус, не стоит раньше времени расстраиваться, это не приговор. Прежде всего, нужно встать на учет в республиканский центр СПИД, расположенный по адресу: Сыктывкар, ул.Пушкина, д.103. Специалисты центра подберут подходящее лечение. Согласно федеральному закону государство гарантирует «бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в медицинских организациях». А антиретровирусная терапия дает шанс на долгую качественную жизнь, создание семьи и даже рождение здоровых детей.

Мнение специалиста

Главный врач регионального Центра СПИД Сергей Поган:

– Юрий Дудь нашел форму подачи, которая тронула людей, обратила на себя внимание мира. Это положительная реакция на этот фильм. Тем не менее, содержательная часть с дискуссионными вопросами, которые в обществе имеют неоднозначную трактовку, еще требует внимательного понимания, обсуждения и осмысления.

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