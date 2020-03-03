2020-03-03T12:25:22+03:00
Общество

Прокурор Коми Сергей Бажутов уходит в отставку

Исполняющим обязанности назначен первый заместитель прокурора Михаил Нестеров
Дарья ЮДИНА
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Сергей БажутовСергей БажутовФото: Алиса КОЗЛОВА
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Прокурор Республики Коми Сергей Бажутов покидает свой пост в связи с повышением. Он получил должность начальника главного уголовно-судебного управления в генпрокуратуре РФ. Обязанности главного прокурора региона пока будет исполнять первый заместитель Михаил Нестеров. Эту информацию "КП-Коми" подтвердила пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что Сергей Бажутов стал прокурором республики в 2011 году.

СПРАВКА "КП"

Сергей Александрович Бажутов родился в 1966 году в Республики Казахстан. Службу в органах прокуратуры начал в Приморском крае в августе 1991 года. Работал стажером, старшим следователем, заместителем прокурора в городе Спасска-Дальний, прокурором Спасского района Приморского края, прокурором Ленинского района Владивостока.

В 2003 году назначен заместителем прокурора Сахалинской области - начальником следственного управления. В 2005 году назначен на должность первого заместителя прокурора Камчатской области. В том же году назначен прокурором Камчатской области. В октябре 2006 года переведен на должность прокурора Новгородской области.

В декабре 2011 года назначен на должность прокурора Республики Коми.

Классный чин – государственный советник юстиции 2 класса.

Удостоен государственных наград: ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его существенный вклад в укрепление конституционного строя отмечен Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Генеральным прокурором Российской Федерации награжден нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», именным оружием, медалями Руденко, «290 лет прокуратуре России», знаком отличия «За верность закону» I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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