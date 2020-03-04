Новым главой Княжпогостского района стал Анатолий Немчинов

В Княжпогостском районе выбрали главу. Депутаты районного Совета утвердили на этот пост Анатолия Немчинова. Об этом пишет пресс-служба администрации Княжпогостского района.

Вчера в Княжпогостском районе прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Княжпогостский» - руководителя администрации. На конкурс было представлено три кандидатуры: Юрий Соловьев – заместитель главного инженера по газовому оборудованию котельных АО «КТЭК», Анатолий Немчинов – исполняющий обязанности главы МР «Княжпогостский», Владимир Иванов – главный специалист управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский».

Конкурс проходил в два этапа.

Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района – руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» решением совета была образована конкурсная комиссия в составе шести человек.

По итогам работы конкурсной комиссии на рассмотрение депутатов районного Совета было представлено две кандидатуры - Анатолий Немчинов и Владимир Иванов. После того, как кандидаты представили свои программы, большинством голосов путем открытого голосования главой МР «Княжпогостский» - руководителем администрации был избран Анатолий Немчинов.

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