2020-03-04T16:49:23+03:00
Общество

Адвокат экс-главы МВД Коми обжаловал продление ареста

В Верховный суд поступила апелляционная жалоба
Дарья ЮДИНА
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Защита Виктора Половникова не согласилась с продлением ему арестаЗащита Виктора Половникова не согласилась с продлением ему арестаФото: Дарья ЮДИНА
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Адвокат бывшего главы МВД по Коми Виктора Половникова не согласился с решением Сыктывкарского городского суда, который продлил срок ареста его подзащитному. В Верховный суд Коми поступила апелляционная жалоба по этому поводу, сообщает пресс-служба ведомства. Заседание назначили на 6 марта.

Напомним, что Виктора Половникова обвиняют в получении взятки в 12,5 млн рублей. Следствие считает, что экс-глава МВД по Коми получил её от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова, чье имя не раз звучало на заседаниях по «делу Гайзера». Согласно версии следователя, посредниками при этом выступили адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава ФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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