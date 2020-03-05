2020-03-05T13:43:04+03:00
Общество

У вернувшейся с отдыха семьи воркутинцев нет коронавируса

Подозрения медиков не подтвердились
Дарья ЮДИНА
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Фото Минздрава КомиФото Минздрава Коми
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У семьи воркутинцев, которая вернулась с отдыха из Вьетнама и Таиланда, наличие коронавируса не подтвердилось. Об этом пишет БНК.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэна Галимова, люди из Китайской народной республики продолжают прилетать в регион, поэтому число граждан под карантином может увеличиться.

В настоящее время медики наблюдают за двумя пациентами, которые пожаловались на плохое самочувствие. 29 человек уже отпустили из-под карантина.

Напомним, что глава Коми Сергей Гапликов утвердил региональный план организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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