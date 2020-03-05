В Койгородке судебные приставы помогали спасать новорожденных щенков

В конце февраля в Койгородке возле малосемейного общежития выкинули пакет с новорожденными щенками. Пищащий сверток прохожие занесли в отдел судебных приставов, который находится в здании напротив. Специалисты УФССП поделились умилительной историей о том, как спасали малышей.

Фото газеты «Новая жизнь»

- Срочно согреть! Судебные приставы занесли малышей в отдел, переложили в просторную коробку и набрали номер телефона известной на все село спасительницы животных Ульяны Майер. «Скорая помощь» прибыла немедленно – с пеленками, детским питанием и шприцами вместо сосок, - пишут приставы.

Специалисты УФССП на несколько суток стали мамами и папами для пятерых щенков. С помощью соцсетей четверых мальчишек разобрали за пару дней, девочка жила у Ульяны дольше – две недели.

- А щенки породистые, - сказал ветеринар, - это лайки. На улицу они были выброшены семи-восьми дней от роду.

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