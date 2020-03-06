Власти выделили 11 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Коми

Коми получила больше 11 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, который продолжает шагать по планете и наводить панику на людей. Эти деньги республика выделила из резервного фонда. Об этом на заседании республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии рассказал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, пишет БНК.

В первую очередь деньги пойдут на обеспечение работы обсерватора в окрестностях Сыктывкара. Это специальное временное учреждение, где в случае угрозы распространения инфекция будут эвакуировать и лечить людей. Также деньги уйдут на покупку защитных костюмов, респираторов и изолирующих боксов.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло до 98 118 человек. 3387 пациентов скончались, тогда как 54965 человек удалось успешно вылечить, они выписаны из больниц. Последние новости о распространении китайского коронавируса на 6 марта 2020 года вы можете прочитать вот ЗДЕСЬ.

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