Коми вошла в десятку регионов по доступности ипотеки

Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по доступности ипотеки. Коми заняла в нем девятое место.

При составлении рейтинга эксперты использовали данные Центробанка и Росстата. В качестве индикатора доступности выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Размер кредита рассчитали для двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30 процентов. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректировали в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на выплату ипотеки, 30 процентов — на прочие расходы.

Как показали результаты рейтинга, купить квартиру в ипотеку могут себе позволить либо жители регионов со значительной долей семей, имеющих высокую зарплату (это вывело на первые позиции Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа), либо жители регионов с невысокими ценами на жилье (Магаданская, Кемеровская области и Республика Карелия). Все эти регионы оказались в лидерах рейтинга.

Им компанию составила Республика Коми. В сравнении с прошлым годом доля семей, которые могут позволить себе квартиру в ипотеку, выросла на 0,7 процентов. В 2019 году эта доля составила 41,9 процента.

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