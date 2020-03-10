Новые ФАПы и больницы: в Госсовете Коми обсудили проблемы здравоохранения

Сегодня в Госсовете Коми обсудили острые проблемы регионального здравоохранения: нехватку медучреждений и кадровые дыры. На совещании присутствовали представители прокуратуры, министерств, главы поселений и специалисты здравоохранения.

Игорь Маклаков доложил, как идет строительство ФАПовФото: Дарья ЮДИНА

Медпомощь в селах и деревнях

Замминистра здравоохранения Игорь Маклаков отчитался о плане строительства фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в республике планируют построить 19 ФАПов: 11 с жилыми помещениями и восемь без них. Медучреждения появятся в Усинске, Ижме, Усть-Куломском, Корткеросском, Сосногорском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском районах. Возведение одного ФАПа обойдется примерно в 13 млн рублей.

Кроме того, представитель регионального Минздрава сообщил о том, что прорабатывается вопрос о включении 13 ФАПов в адресную инвестиционную программу. Игорь Маклаков рассказал, какие проблемы возникают при строительстве ФАПов: отсутствие денег на кадастровые работы, необходимость их переноса ввиду наличия снега, невозможность сформировать земельные участки и т. д.

Татьяна Саладина призвала Минздрав определиться, что они будут с амбулаторией в МаксаковкеФото: Дарья ЮДИНА

Депутаты Госсовета заострили внимание на других проблемах. В частности, вице-спикер Валентина Жиделева рассказала о ФАПах, которые простаивают из-за отсутствия специалистов: люди уезжают из-за непомерных нагрузок. Татьяна Саладина заметила, что переехавшие в села медики просят строить им жилье отдельно от учреждений. Их квартиры фигурируют как нежилые помещения. Из-за этого врачей душат высокие платежи за ЖКХ-услуги.

Кроме того, Татьяна Саладина снова подняла проблемы уже построенных ФАПов, состояние которых оставляет желать лучшего. Александр Гайворонский предложил профильным министерствам проверить, действует ли в отношении уже построенных ФАПов гарантийные сроки, и после решить, за чей счёт будет проводиться ремонт. Депутаты внесли ещё одно предложение - использовать мобильные передвижные пункты для оказания медицинской помощи. Представители министерств заверили, что такую возможность также рассматривают.

Больницы и стационары

После участники совещания перешли от ФАПов к больницам и стационарам. Глава Щельяюра Маргарита Бабикова рассказала о проблемах поселковой больницы. Её построили во время Великой Отечественной войны - в помещении так холодно, что люди заболевают едва выздоровев.

Между тем строительство новой Щельяюрской участковой больницы правительственная бюджетная комиссия не поддержала. Та же участь постигла проект больницы в Сысольском районе. По этим двум объектам Минздрав направил Минстрою скорректированный пакет документов.

Главврач больницы в Сысольском районе рассказал о проблемах своего учрежденияФото: Дарья ЮДИНА

- Мы не знаем, что произойдёт завтра. Мы стараемся решать проблемы. Недавно были проблемы с полами - разобрались. Хорошо, что это произошло летом. Случись этой зимой - мы были бы вынуждены закрыть здание, не использовать его, - поделился подробностями главврач Сысольской больницы Владимир Носков.

Есть и положительные моменты. Работа по возведению лечебного корпуса в Усть-Цильме медленно, но продвигается: заключен договор безвозмездного пользования, ведётся работа по выносу сетей. Но из-за последних на 200 млн рублей выросла стоимость объекта.

Депутат Александр Гайворонский в своём выступлении затронул проблему другого крупного объекта - лечебницы в Ухте. Ей требуется фея капремонта: облупившаяся краска на стенах, трубы в ужасающем состоянии, душевые, которые, по словам депутата, похожи на пыточные.

Александр Гайворонский заявил, что выделенные в этом году 60 млн рублей на ремонт лечебницы, - капля в море. Он попросил не забрасывать это уникальное учреждение.

Татьяна Саладина напомнила присутствующим об амбулатории в Максаковке. Непонятно, что с ней будут делать: строить новое здание или ремонтировать старое. Представитель Минздрава обещал донести позицию до главы ведомства Дмитрия Березина.

Сергей Артеев попросил представителей министерства взять вопрос с "Полимедикой" на контрольФото: Дарья ЮДИНА

Проблема Лесозавода

Третьим вопросом в повестке стало строительство объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства. В частности, подняли проблему "Полимедики" в Лесозаводе.

По соглашению ООО "МИГ" должно было построить поликлиники в микрорайонах Лесозавод и Орбита. "Полимедика" в Лесозаводе готова и соответствует всем требованиям.

Представитель Минздрава доложил, что "Полимедика" заработает в полном объёме тогда, когда соберёт необходимое количество заявлений о прикреплении к ней от жителей Лесозавода. Пока специальная комиссия выделила финансирование, рассчитанное на тысячу посещений и тысячу обращений.

Игорь Маклаков подчеркнул, что Минздрав не может заставить людей прикрепляться - поликлиника должна привлечь их сама. Он посоветовал "Полимедике" активнее рекламировать себя.

Валентина Жиделева напомнила, что Минздрав ранее говорил о том, что старая поликлиника не может уже обслуживать людей. И проблема прикрепления не озвучивалась.

- Вы пять лет говорили о строительстве новой поликлиники. Сейчас уже появилась информация о реконструкции старой. Кто ответит за то, что обещали ранее? - удивилась вице-спикер.

Другие участники отметили, что на момент заключения соглашения ООО "МИГ" рассчитывало на то, что разваливающуюся поликлинику закроют. В итоге, ожидания не оправдали себя. Валентина Жиделева поставила вопрос: почему не закрывают старую поликлинику в Лесозаводе? Игорь Маклаков ответил, что у людей должен быть выбор и закрытие старой лечебницы спровоцирует недовольство граждан. Сергей Артеев призвал работников министерств взять этот вопрос на контроль и создавать нужные условия для партнёров.

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