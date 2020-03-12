2020-03-12T10:01:22+03:00
Общество

Вернувшийся из Италии воркутинец попал под карантин из-за коронавируса

Мужчина рассказал, как живет в условиях вынужденной самоизоляции
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте уже несколько раз отправляли в карантин горожан, вернувшихся с отдыхаВ Воркуте уже несколько раз отправляли в карантин горожан, вернувшихся с отдыхаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Воркуте семейную пару отправила на карантин после возвращения с отдыха в Италии, где недавно зафиксировали случаи заболевания коронавирусом. Мужчина на условиях анонимности рассказал «Моей Воркуте», как они с женой живут после возвращения домой.

– Когда мы полетели в отпуск, коронавирус был только в Китае, это во-первых. Во-вторых, мы покупали билеты и бронировали апартаменты заранее. Жили в городке Аоста – это горнолыжный курорт в 160 километрах от Милана. Готовили себе сами, не ходили никуда, только по вечерам гулять по улицам. На тот момент все было достаточно спокойно, никакой паники или ажиотажа. А в центральных городах даже улицы обрабатывали дезинфицирующими средствами, - говорит житель Коми.

После окончания отдыха супруги отправились домой. Первым их в России встретил аэропорт Внуково. Уже в автобусе, в котором мужа с женой везли от самолета до терминала, чувствовался запах хлорки. На паспортном контроле пограничники сидели в очках, похожих на горнолыжные маски, в респираторах. На руках у них были резиновые перчатки.

После паспортного контроля воркутинцы прошли в другое помещение: там специалисты в противочумных костюмах провели термометрию инфракрасным термометром. В этом же помещении стоял тепловизор – службы перестраховались.

- У кого температуру выявляли – отводили в сторонку и брали мазки. Таких было немного. Мы сами подошли и сдали мазки, даже не для своего, а для спокойствия окружающих. И когда мы летели обратно, были всю дорогу в масках, специально с собой брали в отпуск. Береженого бог бережет, - делится воспоминаниями воркутинец.

В Воркуту супруги добирались на поезде. Им позвонили и попросили по приезду посидеть дома. Больничный вернувшимся из Италии горожанам открыли дистанционно. Они прекрасно себя чувствуют, горло не болит. Мужчина подчеркивает: они с женой с пониманием относятся к этой вынужденной мере и хотят подать пример другим горожанам, возвращающимся из других стран.

Напомним, что в Коми открыли горячую линию для приема звонков, связанных с коронавирусом. Она работает круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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