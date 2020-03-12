2020-03-12T17:14:32+03:00
Общество

Генконсульство России ищет сыктывкарцев, помещенных под карантин во Вьетнаме

Дипломаты готовы помочь семье, которую изолировали в отеле Нячанга
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Во Вьетнаме семью отправили на карантинВо Вьетнаме семью отправили на карантинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские дипломаты ищут сыктывкарскую семью, которую проверяют на коронавирус и держат в изоляции в одном из отелей Нячанга во Вьетнаме. Генконсульство хочет помочь соотечественникам. Об этом пишет БНК.

У вьетнамцев появились подозрения, что семья из четырех человек, отдыхающая в отеле, больна коронавирусом. Утром 12 марта к сыктывкарцам пришли люди в военной форме, взяли пробы, после чего их изолировали от общества в отеле. Эту информацию сообщил блогер Vladimir Marko.

Мужчина организует экскурсии для россиян в Нячанге. 11 марта он разместил в соцсетях пост, что медики Вьетнама ищут четверых сыктывкарцев, зараженных коронавирусом. По его словам, они летели в Хошимин из Москвы через Катар. На борту самолета был пассажир, у которого обнаружили коронавирус.

Представители властей Вьетнама нашли семью 12 марта в Нячанге, где они уже проживали шесть дней. Сыктывкарцев опросили на английском языке, у всех четверых взяли пробы и поместили в отеле под карантин до 17 марта, рассказал экскурсовод.

В Генконсульстве России в Хошимине пообещали разыскать сыктывкарцев в Нячанге, выяснить, при каких обстоятельствах они оказались во Вьетнаме и как себя чувствуют. Им будет оказана вся необходимая помощь, заверили в консульстве.

По официальным данным Минздрава Вьетнама, на территории страны зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Россиян среди заболевших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернувшийся из Италии воркутинец попал под карантин из-за коронавируса

Мужчина рассказал, как живет в условиях вынужденной самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
К чему снятся конфеты: толкование снов про конфеты
Сладкое помогает организму вырабатывать «гормон счастья» серотонин, но чрезмерное употребление вкусностей ведет к проблемам со здоровьем. Так и с толкованием снов про конфеты — в целом их считают хорошим символом, но есть оговорки
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
В Сыктывкаре отменили концерт в честь Крыма из-за коронавируса
В Коми официально открыли сайт ЧМ по хоккею с мячом
В Коми открыли горячую линию по коронавирусу
Больше миллиона рублей выиграл любитель мотоциклов из Коми
В Сыктывкаре за продажу снюсов оштрафовали предпринимателя
В Сыктывкаре сожгли Mercedes E 200
На пожаре в Емве спасли двух человек
Детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими, доставили в Сыктывкар
В Княжпогостском районе не хотят дать воду в деревню, где живут 5 человек
В Инте поздравили с 95-летием ветерана и узницу концлагеря
Ухтинец купил у мошенников путевку за 41 тысячу
Сыктывкарская «НИКА» вышла на второе место в турнирной таблице
В Усинске пьяный водитель снегохода сбил ребенка
В Воркуте объявили штормовое предупреждение
В Сочи мужчина облил бензином и сжег приезжего из Сыктывкара
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина