Генконсульство России ищет сыктывкарцев, помещенных под карантин во Вьетнаме

Российские дипломаты ищут сыктывкарскую семью, которую проверяют на коронавирус и держат в изоляции в одном из отелей Нячанга во Вьетнаме. Генконсульство хочет помочь соотечественникам. Об этом пишет БНК.

У вьетнамцев появились подозрения, что семья из четырех человек, отдыхающая в отеле, больна коронавирусом. Утром 12 марта к сыктывкарцам пришли люди в военной форме, взяли пробы, после чего их изолировали от общества в отеле. Эту информацию сообщил блогер Vladimir Marko.

Мужчина организует экскурсии для россиян в Нячанге. 11 марта он разместил в соцсетях пост, что медики Вьетнама ищут четверых сыктывкарцев, зараженных коронавирусом. По его словам, они летели в Хошимин из Москвы через Катар. На борту самолета был пассажир, у которого обнаружили коронавирус.

Представители властей Вьетнама нашли семью 12 марта в Нячанге, где они уже проживали шесть дней. Сыктывкарцев опросили на английском языке, у всех четверых взяли пробы и поместили в отеле под карантин до 17 марта, рассказал экскурсовод.

В Генконсульстве России в Хошимине пообещали разыскать сыктывкарцев в Нячанге, выяснить, при каких обстоятельствах они оказались во Вьетнаме и как себя чувствуют. Им будет оказана вся необходимая помощь, заверили в консульстве.

По официальным данным Минздрава Вьетнама, на территории страны зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Россиян среди заболевших нет.

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