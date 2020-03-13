Дмитрий Алиев не сможет выступить на чемпионате мира из-за коронавируса

Уроженец Ухты Дмитрий Алиев не сможет выступить на чемпионате мира по фигурному катанию. Власти Канады решили перестраховаться и отменили соревнования из-за набирающего обороты коронавируса. Чемпионат должен был начаться в Монреале 16 марта.

Не хочу комментировать то, что сейчас происходит! Но я скажу одно: жаль, что нам не удалось встретиться на ЧМ в Монреале!!! Хотел вновь постараться подарить вам приятные эмоции! Сезон подошёл к завершению не с лучшими новостями, но я хочу сказать всем спасибо! — написал фигурист в своем инстаграм-аккаунте.

Завершая пост, Дмитрий Алиев поблагодарил своих тренеров, родителей, друзей и болельщиков за поддержку.

Напомним, что ранее ухтинец впервые за долгое время принес России золото чемпионата Европы в одиночном мужском катании.

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