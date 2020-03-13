Мэр Сыктывкара: «В столице осталось несколько аптек, которые торгуют масками»

Коронавирус шагает по планете, проникая из страны в страну. К счастью, в Коми пока не было зафиксировано ни одного случая опасного заболевания. Тем не менее, республика начеку — в регионе отменяют крупные мероприятия и скупают маски. Мэр столицы Наталья Хозяинова поделилась своими мыслями об этом после похода в аптеку в своем Instagram.

- В Сыктывкаре осталось несколько аптек, которые торгуют масками. В одни руки дают не более 9 штук. Полгода назад об этом никто даже подумать не мог, - пишет она.

Подписчики сити-менеджера недоумевают, где сыктывкарский мэр умудрилась купить маски.

— Я вот ни в одной аптеке не нашел. Даже марли нет! А вот бинты, к счастью, есть, - пишет один из подписчиков сыктывкарской градоначальницы.

Другое сообщение на странице мэра от работника общепита почти крик души.

— У нас в общепите работает 25 человек, маски надо менять каждые два часа, режим работы — 12 часов/смена. Это 150 масок в день и 4500 масок в месяц. Как выполнить распоряжение правительства по профилактике, если масок не найти? — пишет он.

Отметим также, что в Коми на борьбу с коронавирусом выделили больше 11 млн рублей — на эти деньги будут покупать маски, изоляционные боксы и оборудовать помещения для заболевших. Также в республике начинают отменять массовые мероприятие из-за неблагоприятной эпидобстановки. Так, в Сыктывкаре не будет традиционного концерта в честь присоединения Крыма, который был запланирован на 15 марта.

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