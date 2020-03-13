«Закрываются госпитали, открываются вузы»: сыктывкарка о коронавирусе, который уходит из Китая

Коронавирус шагает из страны в страну, сея панику и страх. Между тем, в Китае, где зафиксировали первый случай заражения, уже все спокойно. Жители Поднебесной полны оптимизма, а в воздухе витает ощущение свободы, рассказала «КП-Коми» живущая в Китае уроженка Сыктывкара София Ким.

- Ситуация налаживается. Кажется, что уже вот-вот откроется всё. В Ухане закрываются временные госпитали, так как все выписались. Зараженных все меньше и меньше. Радует, что многие учреждения потихоньку открываются. В некоторых провинциях уже заработали учебные заведения, - рассказывает девушка.

В провинции Гуандун, где она живет, неделю назад понизили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

- В воздухе витает свобода. Я думаю, что скоро-скоро уже все наладится. Когда в мире ситуация ухудшается, Китай становится самым безопасным местом на земле. Слышала, что Италия вроде как собирается взять на вооружение китайские методы лечения и реабилитации больных, - говорит София.

Девушка живет и работает в Китае уже два года. Правда, последние два месяца она не могла трудиться — все предприятия были закрыты. Китайское правительство поддерживает соотечественников, которые сидят из-за коронавируса дома — им выплачивают процент от минимальной зарплаты. Правда, Софии как иностранке пособие не положено. Девушка уже соскучилась по работе, с нетерпением ждет, когда карантин сойдет на нет.

— Вроде пик болезни пройден, почти нет зараженных вне Ухани. Надеюсь, что правительство доведет борьбу до конца. В моем городе все меньше и меньше людей носят маски, это не очень хорошо — риск заражения по-прежнему существует. Китайцы довольно легкомысленны в плане гигиены, — подытожила девушка.

Коронавирус понемногу покидает Китай, но в мире он по-настоящему бушует. Закрыты границы между многими странами, отменены сотни массовых мероприятий, прекратили работать школы и вузы. В Коми на борьбу с коронавирусом выделили больше 11 млн рублей — на эти деньги будут покупать маски, изоляционные боксы и оборудовать помещения для заболевших. Также в республике начинают отменять массовые мероприятие из-за неблагоприятной эпидобстановки. Так, в Сыктывкаре не будет традиционного концерта в честь присоединения Крыма, который был запланирован на 15 марта.

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