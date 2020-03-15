В Коми из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

В республике для защиты граждан от распространения новой коронавирусной инфекции усилят меры безопасности. Соответствующий Указ сегодня, 15 марта, подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции в Республике Коми Указом Главы Республики Коми Сергея Гапликова с 00:00 часов 16 марта вводится режим функционирования «повышенная готовность».

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и нашей стране, выявлением новых случаев заболевания в отдельных российских регионах и угрозы его завоза в Коми я подписал Указ о введении режима повышенной готовности.

В Республике Коми с 16 марта вводится режим повышенной готовности.

«Дорогие друзья! Я очень прошу, будьте благоразумны и бдительны, для вашей же безопасности и безопасности ваших близких и окружающих следуйте рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора. Старайтесь избегать мест массового скопления людей. И при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью», - обратился к жителям республики Глава Коми Сергей Гапликов. По поручению Сергея Гапликова создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Коми:

В Республике Коми с 16 марта вводится режим повышенной готовности.

1. Ввести с 00.00 ч. 16 марта 2020 г. для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ".

2. Рекомендовать гражданам, посетившим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в Республику Коми:

2.1. сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона 8-800-55-00000;

2.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

2.3. соблюдать постановления, предостережения и предложения должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Республики Коми из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Республики Коми, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения массовых мероприятий.

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми:

5.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке;

5.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6. Органам управления республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

6.1. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6.2. ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми:

7.1.определить порядок и сроки представления органами исполнительной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми информации о выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Указом;

7.2. организовать информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населения Республики Коми через средства массовой информации.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми организовать:

8.1. проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

8.2. информирование населения Республики Коми о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, через средства массовой информации.

9. Министерству здравоохранения Республики Коми:

9.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Указа;

9.2. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет с привлечением дополнительного медицинского персонала;

9.3. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

9.4. обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе ограничительные мероприятия в медицинских организациях;

9.5. обеспечить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV; 9.6. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с круглосуточным пребыванием детей.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях Республики Коми.

11. Органам исполнительной власти Республики Коми с 16 марта 2020 года не проводить культурно-массовые, зрелищные, спортивные и иные мероприятия.

12. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми:

12.1. организовать введение свободного посещения в подведомственных физкультурно-спортивных организациях;

12.2. прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации.

13. Рекомендовать физкультурно-спортивным организациям иной формы собственности:

13.1. организовать введение свободного посещения;

13.2. прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации.

14. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

14.1. в стационарных и нестационарных организациях социального обслуживания; 14.2. в организациях с круглосуточным пребыванием детей.

15. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:

15.1. организовать принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения обучающимися дошкольных образовательных организаций по решению их родителей или иных законных представителей;

15.2. организовать в организациях общего образования, среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;

15.3. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в Республике Коми до сведения образовательных организаций иных форм их собственности рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий;

15.4. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с круглосуточным пребыванием детей.

16. Рекомендовать организациям среднего профессионального и высшего образования иных форм собственности и осуществляющих деятельность на территории Республики Коми реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий.

17. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми:

17.1. организовать введение свободного посещения в подведомственных образовательных организациях;

17.2. организовать в организациях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

18. Рекомендовать муниципальным образованиям в Республике Коми:

18.1. приостановить проведение на соответствующих территориях культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий с численностью участников 30 и более человек до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV;

18.2. рекомендовать жителям, проживающим на территориях соответствующих муниципальных образований, через средства массовой информации воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

18.3. организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований;

18.4. активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

19. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

20. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно ¬ развлекательных, спортивных мероприятий), перевозку железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха (по возможности).

21. Рекомендовать общественным объединениям до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, воздержаться от публичных мероприятий.

22. Рекомендовать организациям всех форм собственности, правообладателям торговых объектов (территорий) воздержаться от проведения культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

23. Органам исполнительной власти Республики Коми информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Указом, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми, для последующего доклада Главе Республики Коми.

24. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Указом, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми для последующего доклада Главе Республики Коми.

25. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми – Руководителя Администрации Главы Республики Коми М.Ю. Порядина.

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России. Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы. В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.