В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 101 человек

В Республике Коми принимаются исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы.

Все профилактические мероприятия в поликлиниках, включая диспансеризацию и профосмотры, отменены. Обслуживание пациентов с признаками вирусной инфекции (грипп, ОРВИ) проводится только на дому. Посещения родственников в стационарах запрещены. Льготным категориям граждан рецепты выписываются на три месяца.

Все, кто въехал в страну из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, берутся под наблюдение органами Роспотребнадзора. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, в настоящее время в республике под наблюдением врачей находится 101 человек. Обследуемые граждане находятся либо дома на самоизоляции, либо изолированы в обсерваторах.

— Я хочу призвать руководителей школ и детских садов, предприятий общепита, торговли, предприятий, осуществляющих перевозки людей, учреждений культуры и спорта и всех других организаций неукоснительно соблюдать рекомендации по нераспространению инфекционных заболеваний. Зачастую руководители и сами работники несерьёзно относятся к проведению профилактических мероприятий, обратила внимание руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Людмила Глушкова.

Людмила Глушкова сообщила, что информация о подтверждённых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в России размещается на сайте Роспотребнадзора.

По поручению Сергея Гапликова в республике создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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