В Коми закупают дополнительно медицинские маски из-за коронавируса

Министр здравоохранения республики Дмитрий Березин сообщил, что в настоящее время в Коми закупаются дополнительные объёмы средств индивидуальной защиты, аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Министерству поручили обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций. Также ведомство должно переорганизовать работу медицинских организаций: упор сделают на оказание помощи на дому.

Кроме того, согласно указу, подписанному главой, министерство должно проконтролировать готовность медорганизаций к приему и оказанию помощи больным с респираторными симптомами и отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

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Все они изолированы, сообщает Роспотребнадзор (подробности)