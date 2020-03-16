2020-03-16T11:20:02+03:00
Общество

В Коми закупают дополнительно медицинские маски из-за коронавируса

Республиканский Минздрав принимает меры
Дарья ЮДИНА
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В Коми дополнительно закупают медицинские маскиВ Коми дополнительно закупают медицинские маскиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр здравоохранения республики Дмитрий Березин сообщил, что в настоящее время в Коми закупаются дополнительные объёмы средств индивидуальной защиты, аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Министерству поручили обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций. Также ведомство должно переорганизовать работу медицинских организаций: упор сделают на оказание помощи на дому.

Кроме того, согласно указу, подписанному главой, министерство должно проконтролировать готовность медорганизаций к приему и оказанию помощи больным с респираторными симптомами и отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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