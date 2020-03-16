2020-03-16T12:34:12+03:00
Общество

Опорный вуз Коми опроверг информацию об иностранных студентах, заболевших коронавирусом

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото СГУ имени Питирима СорокинаФото СГУ имени Питирима Сорокина
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С выходных в соцсетях и мессенджерах активно распространялась информация о том, что из общежития СГУ имени Питирима Сорокина госпитализировали иностранного студента с коронавирусом. Новость стремительно обрастала подробностями. Сообщалось, что болен студент из Ирана. Позже добавили, что инфицирована студентка из Индии. Затем «количество заболевших» увеличилось до четырех человек. Пресс-служба вуза распространила официальный комментарий по этому поводу.

- Информация о заболевших иностранных обучающихся не соответствует действительности: в настоящее время ни у одного из студентов не выявлено признаков коронавируса, - сообщает источник.

И.о. ректора Ольга Сотникова подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью находится на контроле и призвала сотрудников, преподавателей и студентов не поддаваться панике.

– В университете приняты все меры для защиты здоровья обучающихся и работников в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Обучение переведено в дистанционный режим. Такой формат студентам известен, они и ранее им активно пользовались, – говорит руководитель вуза.

Также в СГУ имени Питирима Сорокина отменены все массовые мероприятия, проводятся профилактические мероприятия. Все обучающиеся и работники оповещены о том, что при малейших признаках респираторного заболевания необходимо немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства, а проживающим в общежитиях университета студентам – в здравпункт.

Отметим также, что сегодня подписан соответствующий приказ о переходе на дистанционное обучение. Не позднее 18 марта на официальном сайте Минобрнауки России опубликуют перечень онлайн-курсов для студентов, которые могут ими пользоваться свободно и бесплатно. Для организации учебного процесса вуз будет использовать собственную электронную образовательную базу.

Студенты и преподаватели будут взаимодействовать с помощью так называемой кампусной системы. Она и ранее активно использовалась для размещения расписания учебных занятий, доступа к электронным образовательным ресурсам и другим материалам. Теперь здесь появится доступ к дополнительным учебным материалам и заданиям, а преподаватели будут контролировать их выполнение.

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Все они изолированы, сообщает Роспотребнадзор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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