Дистанционное обучение школьников в Сыктывкаре: как оно будет выглядеть

Вчера глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о введении повышенной готовности в республике из-за новой коронавирусной инфекции. Посещать кружки, детсады и секции дети будут по усмотрению родителей. Школы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение.

- Дистанционное обучение в Сыктывкаре будет проходить через систему ГИС «Электронное образование». Городская администрация будет контролировать этот процесс, - сообщила начальник управления образования Ольга Бригида.

Напомним, что в опорном вузе Коми также ввели дистанционное обучение. Студенты СГУ им. Питирима Сорокина также будут грызть гранит науки с помощью специальной системы.

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