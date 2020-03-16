2020-03-16T12:36:28+03:00
Общество

Дистанционное обучение школьников в Сыктывкаре: как оно будет выглядеть

Городская администрация будет контролировать процесс
Дарья ЮДИНА
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Как в Сыктывкаре будут учить детей на домуКак в Сыктывкаре будут учить детей на домуФото: Алена МАРТЫНОВА
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Вчера глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о введении повышенной готовности в республике из-за новой коронавирусной инфекции. Посещать кружки, детсады и секции дети будут по усмотрению родителей. Школы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение.

- Дистанционное обучение в Сыктывкаре будет проходить через систему ГИС «Электронное образование». Городская администрация будет контролировать этот процесс, - сообщила начальник управления образования Ольга Бригида.

Напомним, что в опорном вузе Коми также ввели дистанционное обучение. Студенты СГУ им. Питирима Сорокина также будут грызть гранит науки с помощью специальной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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