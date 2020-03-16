Как живут уроженцы Коми в странах, где бушует коронавирус

16 марта в Республике Коми подтверждён случай коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле республиканских властей. С сегодняшнего дня в регионе введен режим повышенной готовности. Между тем, число стран, вводящих режим ЧС, увеличивается ежедневно. «Комсомолка» узнала, как живут уроженцы Коми в странах, где зарегистрированы случаи заражения COVID-2019.

Италия: «Обстановка критичная»

Надежда Сямтомова родом из села Богородск Корткероского района Коми, но уже 15 лет живет в итальянском городе Крема в ломбардской провинции Кремона. Очаг эпидемии был всего в 20 километрах от ее места обитания, а спустя какое-то время вирус охватил всю страну.

— Обстановка критичная, — рассказала Надежда. — Выходим по необходимости в аптеку или магазин. В больницах нет необходимых мест в интенсивной терапии. Школы у нас закрыты до 3 апреля.

По словам уроженки Коми, вначале люди не понимали, что инфекция невероятно опасна, и вели привычный образ жизни. Теперь улицы маленького городка пустынны — все сидят по домам. Люди дорого поплатись за пренебрежение правилами безопасности — здесь коронавирус унес жизни сотни человек!

— Чтобы остановить инфекцию, необходимо обнулить контакты. Люди это поняли, — делится Надежда.

Это сложно: темпераментным и общительным итальянцам невозможно усидеть дома. Но тех, кто пренебрегает правилами эпидемиологической безопасности, могут оштрафовать.

США: «Страшен не вирус, а паника»

В Америке обстановка накаляется с каждым днем. Экс-сыктывкарец Сергей Пятков, который живет в Лас-Вегасе уже почти пять лет, рассказал… о панике в Штатах.

— Полки магазинов пустеют с каждым днем. Люди активно скупают товары первой необходимости: а вдруг карантин и придется провести дни или недели дома безвылазно? Если неделю назад нельзя было купить туалетную бумагу, мыло и лекарства от простуды, то сегодня в магазинах полностью отсутствуют все средства гигиены, продукты длительного хранения и бытовая химия, — рассказывает Сергей. Люди стоят в очередях в магазине даже ночью, сметая все на своим пути.

Пустые полки - обычная картина в магазинах США

В туристическом Лас-Вегасе заметно снизился поток путешественников — отели опустели, а крупнейшие отельные сети заявили о массовых увольнениях своих сотрудников.

— Мне повезло, я работаю в компании, предоставляющей доступ в Интернет. Сейчас от клиентов нет отбоя, компания не справляется с объемом заказов. Мы даже были вынуждены повысить цены на услуги для новых клиентов почти в два раза, но людей это не пугает, они начинают работать из дома и переходят на дистанционную форму обучения, — говорит Сергей. Между тем, его знакомые, работающие в сфере туризма, уже находятся в бессрочном неоплачиваемом отпуске, а кто-то уже получил письмо об увольнении.

Канада: «В магазинах туалетки нет»

В городке с населением 130 тысяч человек в Атлантической провинции Канады, где живет уроженка Коми, несколько дней назад официально подтвердили случай заражения COVID-2019.

— У магазинов забитые парковки, туалетной бумаги уже практически нигде нет. Макароны и мука тоже пользуются небывалым спросом. Почти в каждом магазине на входе вы найдете жидкое средство для стерилизации рук или влажные салфетки. Видела, что в одном магазине работники обтирают ручки корзин антибактериальным средством, — рассказал «КП-Коми» анонимный источник.

В Канаде люди тоже паникуют и скупают все на своем пути

Германия: «Есть люди разумные и не очень»

Уроженка республики Наталия Хоффмайстер живет в Мюнхене уже много лет. По ее словам, Германию уже накрыла коронавирусная истерия: в ее городе, как и везде, люди закупают продукты, туалетную бумагу, макароны, фрукты, овощи.

— Но так делают не все. Есть спокойно и философски относящиеся к ситуации разумные люди, а есть те, кто сеет панику, — отметила она.

Девушка работает на заводе BMW, где многих сотрудников уже перевели работать на дому. В столовой предприятия люди питаются по сменам, чтобы не допустить излишнего скопления людей в помещении. Сама Наталия не паникует: обрабатывает руки санитайзером и ждет положительных вестей. Пугает лишь то, что коронавирус особенно опасен для дедушек и бабушек. Эта ситуация заботит каждого жителя Германии.

Чур меня!

«Коронавирусные приметы» в объективе Ирины Пановой

Сыктывкарка Ирина Панова с прошлого года путешествует по миру. И сейчас находится в Израиле. Девушка рассказывает, что в стране спокойно, но коронавирусные «приметы» встречаются то тут, то там. Например, в автобусах сиденья рядом с водителем «запечатаны» оградительными лентами. Так шоферы оберегают себя от близости к пассажирам и, соответственно, коронавируса.

Только цифры*

В Германии зафиксировано более 4 тысяч зараженных коронавирусом, из них погибли 20 человек. В Канаде число заразившихся превысило 300 человек. В США заразилось 3114 человека, умерло 65. В Италии от коронавируса скончалось 1800 человек.

* по состоянию на 16 марта 2020 года

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