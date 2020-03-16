2020-03-16T16:41:18+03:00
Общество

В Коми есть один зараженный коронавирусом

Он уже идет на поправку
Дарья ЮДИНА
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В республике зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Фото Минздрава КомиВ республике зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Фото Минздрава Коми
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В Коми подтверждён случай коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле республиканских властей, сообщает пресс-служба главы.

В настоящее время пациент выздоравливает, чувствует себя хорошо. Информация о подтвержденном лабораторно случае заболевания коронавирусной инфекции опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Вирус выявлен у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Эта страна является неблагополучной по распространению коронавируса. Сегодня, 16 марта, от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) по результатам исследования проб получено подтверждение наличия инфекции у гражданина.

Благодаря системе оперативного реагирования сразу по прилёту в Сыктывкар молодой человек был передан ответственным службам и помещён в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей.

Экстренные службы региона приняли меры по недопущению распространения инфекции. Установлен круг близких контактов пациента. Сегодня они находятся под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице. Подъезды многоквартирных домов, где находились пациент и те, кто с ним контактировал, продезинфицированы.

Напомним, что с 16 марта в Коми введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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