2020-03-16T18:57:45+03:00
Общество

Как режим повышенной готовности из-за коронавируса повлияет на учебу в Коми

Отвечает Министерство образования
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Школьникам в Коми придется осваивать темы домаШкольникам в Коми придется осваивать темы домаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня в Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подтвердился один случай заболевания. Школы, вузы и ссузы должны перейти на дистанционное обучение, в детсады жители республики будут отправлять чад по своему усмотрению. Пока не все заведения перешли на дистанционное обучение, поэтому у родителей много вопросов. Региональный Минобраз отвечает на них.

Переход на дистанционное обучение. Согласно указу главы Коми все школы должны перейти на дистанционное обучение с 16 марта. То же касается и высших образовательных организаций только у них переход начнется на день позже с 17 марта.

Дистанционное обучение предполагает использование электронных ресурсов: системы «Электронное образование», информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» и цифровых образовательных платформ (Учи.ру, Яндекс.Учебник и других).

Могут ли продлить учебный год? Переход на дистанционное обучение не означает прекращение занятий, срыва учебных графиков не будет. По информации, которой Минобрнауки Коми располагает на 16 марта, проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году будет организовано в соответствии с установленными сроками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми отменили все культурно-массовые мероприятия

Соответствующий приказ подписали в Минкульте Коми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
В Печоре по торговому центру бегает лемур
В 10 районах Коми объявили штормовое предупреждение
Из-за коронавируса МЧС в Коми привели в повышенную готовность
Температурные скачки и мокрый снег: прогноз на 12-16 марта в Коми
Суд обязал администрацию Сыктывкара выделить землю под ЛЭП
В Сыктывкаре пенсионерка повредила позвоночник в автобусе
В Сыктывкаре столкнулись УАЗ и Audi: пострадали три девушки
Из-за коронавируса в роддомах Коми запретили партнерские роды
Сыктывкарка чуть не вышла из подъезда через окно на пятом этаже
В Воркуте 8 детей, вернувшихся из Франции, отправили на карантин
Из-за таяния вечной мерзлоты в Коми деформируются дороги
На пожаре в Ухте спасли 12 человек: один из них в больнице
Похолодание и много осадков: прогноз на 14-15 марта в Коми
В Сыктывкаре отменили концерт в честь Крыма из-за коронавируса
В Коми официально открыли сайт ЧМ по хоккею с мячом
В Коми открыли горячую линию по коронавирусу
Больше миллиона рублей выиграл любитель мотоциклов из Коми
В Сыктывкаре за продажу снюсов оштрафовали предпринимателя
В Сыктывкаре сожгли Mercedes E 200
На пожаре в Емве спасли двух человек
Детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими, доставили в Сыктывкар
В Княжпогостском районе не хотят дать воду в деревню, где живут 5 человек
В Инте поздравили с 95-летием ветерана и узницу концлагеря
Ухтинец купил у мошенников путевку за 41 тысячу
Сыктывкарская «НИКА» вышла на второе место в турнирной таблице
В Усинске пьяный водитель снегохода сбил ребенка
В Воркуте объявили штормовое предупреждение
В Сочи мужчина облил бензином и сжег приезжего из Сыктывкара
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина