Как режим повышенной готовности из-за коронавируса повлияет на учебу в Коми

С сегодняшнего дня в Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подтвердился один случай заболевания. Школы, вузы и ссузы должны перейти на дистанционное обучение, в детсады жители республики будут отправлять чад по своему усмотрению. Пока не все заведения перешли на дистанционное обучение, поэтому у родителей много вопросов. Региональный Минобраз отвечает на них.

Переход на дистанционное обучение. Согласно указу главы Коми все школы должны перейти на дистанционное обучение с 16 марта. То же касается и высших образовательных организаций только у них переход начнется на день позже с 17 марта.

Дистанционное обучение предполагает использование электронных ресурсов: системы «Электронное образование», информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» и цифровых образовательных платформ (Учи.ру, Яндекс.Учебник и других).

Могут ли продлить учебный год? Переход на дистанционное обучение не означает прекращение занятий, срыва учебных графиков не будет. По информации, которой Минобрнауки Коми располагает на 16 марта, проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году будет организовано в соответствии с установленными сроками.

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