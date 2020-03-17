В Коми появились волонтеры, которые будут помогать людям под карантином

Члены Коми отделения Молодой гвардии объявили о том, что будут помогать людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции из-за коронавируса. Волонтеры займутся покупкой продуктов, лекарств и прочих необходимых вещей.

Заявку о необходимой помощи можно оставить в сообщениях группы Молодой гвардии Республики Коми или позвонив по телефону 8-908-719-64-91 с 11 до 21 часа.

Напомним, что с 16 марта глава республики Сергей Гапликов указом ввел режим «Повышенная готовность». Малыши ходят в детсады по усмотрению родителей, а вузы, ссузы и школы перешли на дистанционное обучение.

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