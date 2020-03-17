Экс-сыктывкарец «кинул» на 10 миллионов несколько регионов

Экс-сыктывкарец Сергей С. «кинул» на маски несколько регионов. Доверчивые предприниматели клевали на приятную цену, которую предлагал мужчина, и переводили ему миллионы. Однако маски взамен они не получали.

В январе-феврале в Китае был дефицит медицинских масок, которых нигде было не достать. В России тогда оптом можно было приобрести маски по 1-3 рубля за штуку. Дельцы из Поднебесной смекнули, что могут покупать средства индивидуальной защиты в России и перепродавать их в Китае по завышенной цене, получая 1000% прибыли. Однако столкнулись с «русской предприимчивостью». Причем не только китайские дельцы попадались на удочку.

- Сергей в интернете предлагает по 7 рублей! Естественно, я сразу начал ему писать, - рассказывает Олег, предприниматель из Благовещенска.

Город приграничный, с большим количеством предпринимателей из Поднебесной. Олег рассчитывал, что сейчас возьмет крупную партию масок на 2 миллиона рублей и перепродаст китайцам по 20 рублей за штуку. С накруткой больше чем в 2 раза получается. Мужчина оплатил товар на устных договоренностях в предвкушении большой прибыли. Однако все пошло не по сценарию.

- Я лечу на склад. Открываю первую коробку, а там... Сверху маски, а все остальное - резиновые перчатки и прочий мусор. Их явно в коробку закинули просто для веса. Получил примерно 5% масок от количества, за которое заплатил.

Обманул мужчину экс-сыктывкарец Сергей А. Сообщают, что аферист не так давно из столицы Коми перебрался в Санкт-Петербург. За время коронавирусной паники он успел нажиться на множестве доверчивых коммерсантов. Они тоже не заключали договор, так как все надо было сделать быстро, «пока маски не закончились». Так говорил Сергей. Однако масок-то и не было.

По информации «КП», клиентов Сергей кинул еще в нескольких регионах. Общая сумма превышает 10 миллионов рублей. Но в полиции в возбуждении уголовных дел отказывают: оснований для статьи «мошенничество» никто не находит.

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