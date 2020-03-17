Почта, МФЦ, РЖД: как коронавирус повлиял на компании в Коми

С 16 марта в республике заработал режим повышенной готовности из-за коронавируса. В Коми отменили все культурные и спортивные мероприятия, школы, вузы и ссузы перешли на дистанционный режим работы. Зараза повлияла и на работу предприятий и компаний в республике.

Так, Коми энергосбытовая компания порекомендовала клиентам временно воздержаться от посещения офисов и использовать удаленные каналы обслуживания.

Центры и офисы «Мои документы» тоже ограничивают количество людей в офисах с помощью предупредительных мер. С 17 марта попасть в «Мои документы» можно только по предварительной записи. Записаться на прием можно, позвонив по телефону 8 800 200 8212 либо по ссылке https://eo.mydocuments11.ru/. Консультировать заявителей будут дистанционно. Если есть вопросы, ответы можно получить позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 8212, написать письмо на электронную почту cto@mydocument11.ru или отправив сообщение в официальную группу «МФЦ «Мои Документы» Республика Коми».

РЖД также принимает меры: проводникам поездов выдали маски, перчатки и антисептики.

– В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, – пишет пресс-служба РЖД.

Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах также снабдили средствами индивидуальной защиты, противоэпидемическими укладками и дезинфицирующими средствами, необходимым оборудование. На этих пунктах дежурят специалисты для диагностики вирусной инфекции. При необходимости они смогут экстренно госпитализировать пациента.

Сотрудники «Почты России», как и проводники, получат средства для профилактики инфекционных заболеваний. Часть из них будет работать дома. Также компания ограничила число совещаний и командировок. Клиентов призвали использовать дистанционные каналы обслуживания.

В гипермаркете «Лента» продавцы работают исключительно в перчатках, передает народный корреспондент.

В компании «Воркутауголь» из-за ситуации с коронавирусом стали регулярно проводить усиленную санобработку и дезинфекцию помещений. Кроме того, там с сегодняшнего дня отменили обязательный входной контроль с использованием алкотестеров: проверять работников на алкоголь будут охранники.

В Усинске под особый контроль взяли вахтовиков. Там руководители предприятий должны ввести новшества согласно плану: мерить температуру сотрудников, использовать в рабочих помещениях бактерицидные лампы, отменить корпоративные мероприятия, командировки, выезды сотрудников за границу.

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