Минобрнауки Коми откроет горячую линию по дистанционному обучению

Минобрнауки Коми открывает линию информационного сопровождения по вопросам дистанционного образования в школах, вузах, ссузах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свои вопросы специалистам министерства могут задавать как родители, так и педагоги. Линия будет открыта в течение всего времени, пока действует соответствующий указ главы РК.

- Учебный процесс в образовательных организациях Республики Коми с переходом на дистанционные образовательные технологии продолжается в соответствии с утвержденными учебными планами и календарными учебными графиками. Мы готовы разъяснить все моменты, которые вызывают вопросы, и в случае необходимости, принять оперативные меры по устранению нарушений, - сообщила министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

Номер телефона в Сыктывкаре 8(8212) 301-664. Звонки принимаются в будние дни, с 8:45 до 17:15 с перерывом на обед (13-14 часов).

Напомним, с 16 марта все школы, техникумы и колледжи республики перешли на дистанционное обучение. Ограничительные мероприятия введены во исполнение указа главы Коми и направлены на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как режим повышенной готовности из-за коронавируса повлияет на учебу в Коми

Отвечает Министерство образования (подробности)