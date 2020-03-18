Названа новая дата проведения фестиваля «Сыктывкарса тулыс»

В Сыктывкаре переносят театральный фестиваль «Сыктывкарса тулыс» на июнь, о чем директор культурного учреждения сообщил в видеообращении. Самое важное, что билеты, купленные на март, будут действительны.

- На первую половину июня переносится опера «Евгений Онегин», балет «Золушка» и Гала-концерт, посвященный юбилею фестиваля. Точные даты будут известны тогда, когда пройдут все переговоры с приглашенными артистами. Работая в такой экстренной ситуации, мы надеемся на ваше терпение и понимание. Точная информация о датах переноса появится со дня на день, - отметил директор театра Дмитрий Степанов.

К сожалению, театр вынужден отменить спектакли «Новая опера» и «Севильский цирюльник». Сдать билеты можно в кассу театра (если вы покупали в кассе), или написав письмо на help@quicktickets.ru или в чат Вконтакте по ссылке – vk.cc/7ONHdj (если вы покупали онлайн).

Остаются в неведении театралы, купившие билет на концерт легендарного Дениса Мацуева. Руководство театра сообщает, что концерт будет, но когда пока неизвестно.

- Концерт Дениса Мацуева и нашего оркестра переносится на неопределенный срок, так как принятие точного решения по дате требует серьезных переговоров с артистом. Все билеты на концерт, купленные на 31 марта, будут действительны! Мы делаем все возможное, чтобы сообщить вам окончательную информацию как можно скорее, - говорится в сообщении.

Обращение к зрителям в связи с отменой спектаклей из-за введения режима повышенной готовности.Роман Денисов, Марианна Рыжкина и Дмитрий Степанов обращаются к зрителям Государственного театра оперы и балета Республики Коми, комментируя печальную ситуацию с отменой спектаклей и фестиваля Сыктывкарса тулыс

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