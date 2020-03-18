2020-03-18T14:30:01+03:00
Общество

Коронавирус в Коми. Заболевший идет на поправку, под наблюдением 122 человека

Из них – 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КП-КомиФото из архива КП-КомиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзора по Коми сообщает, что на 18 марта, под медицинским наблюдением в республике находится 122 человека. Из них – 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе.

- В отношении 39 человек подозрения на коронавирус не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учета по завершении двухнедельного карантинного срока, - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что в Коми официально подтвержден случай заражения корорнавирусом у человека, прибывшего из Ирана. Говорилось, что он чувствует себя хорошо, идет на поправку.

Медицинское наблюдение и временная изоляция прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран (и контактировавших с заболевшими) делается для того, чтобы не допустить завоз коронавируса в Коми и избежать его дальнейшего распространения. Большинство из изолированных – это здоровые люди. Срок временной изоляции – 14 дней.

Между тем, не все жители Коми верят, что в республике все хорошо. Они с завидной регулярностью публикуют в соцсетях фейки о якобы новых инфицированных. Власти рекомендуют верить только официальной информации, которая публикуется вот тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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