2020-03-18T14:55:05+03:00
Общество

Защитники Шиес записали видеообращение по поводу инцидента с обстрелом вертолета

Они выступали и будут выступать исключительно за мирный протест
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вчера в Коми неизвестные обстреляли вертолет, перевозивший горючее к Шиесу. Мирные активисты, которые остаются в протестном лагере, заявили в специальном видеообращении, что не имеют отношения к инциденту.

Люди сообщили, что обеспокоены большим присутствием на станции Шиес сотрудников правоохранительных органов.

- Как оказалось, 17 марта произошел некий инцидент с вертолетом, когда он летел в сторону станции Шиес. Мы надеемся, что сотрудники правоохранительных органов не будут приписывать коммунарам события с вертолетом. Мы заявляем, что с августа 2018 года мы держимся в рамках мирного протеста, не поддерживаем идеи экстремизма. Шиес наш! - сказали экоактивисты в обращении.

Напомним, что по факту происшествия уже завели уголовное дело. В Следственном комитете уточнили, что в вертолет Ми-8 не менее шести раз выстрелили предположительно картечью. Машина благополучно приземлилась. Никто из находившихся на борту не пострадал. Расследование идет по статье о покушении на убийство.

Обращение защитников Шиеса 18 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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