Дети войны из Коми

Великая Отечественная война отпечаталась в памяти не только взрослых людей, но и детей. И таких в Коми немало. Среди них — супруги Кудрявцевы из поселка Зимстан Усть-Куломского района. В воспоминаниях Олега Михаловича и Ангелины Афанасьевны война видится с высоты детского роста.

Ангелина Афанасьевна. Фото из архива героев публикации

Блузка на память

Ангелина Кудрявцева (в девичестве Касева) родилась в селе Дзёль 1 июня 1941 года. Малышке еще не исполнился месяц, когда отец ушел на фронт.

– Дорога в районный центр проходила через деревню Габово и село Нижний Воч. Папу провожал весь Нижний Воч, шли четыре километра до ручья Речьёль. Мама рассказывала, что отец нес меня на руках. Наверно, он думал, что война окончится быстро, он вернется домой и будет растить свою девочку, – вспоминает Ангелина Афанасьевна.

Полгода отец отправлял домой письма. И вдруг – пропал без вести... Война забрала жизни двух дядей Ангелины, еще один вернулся с фронта с ранением.

9 мая 1945 года улицы замело — вспоминая о погибших, природа встретила долгожданную победу белым снегом. После празднования расслабляться людям было некогда: нужно было поднимать страну, засыпанную пеплом войны.

– Взрослые уходили на работу засветло, приходили затемно, поспят несколько часов и опять на работу. Помню, в третьем классе детям погибших фронтовиков привезли блузки, белые и розовые. Я себе выбрала розовую, — делится воспоминаниями Ангелина Афанасьевна.

Во время учебы в школе девочка обращалась в Усть-Куломский военкомат в поисках отца. Безрезультатно. В «Книге памяти» отмечено, что Афанасий Касев служил рядовым в в/ч №37360 и пропал без вести в 1941 году. Повзрослев, Ангелина Афанасьевна продолжала искать папу, дважды обращалась в передачу «Жди меня», но увы.

Олег Михайлович. Фото из архива героев публикации

Носил папины медали

Олегу Михайловичу на начало войны было почти пять лет. Голос Юрия Левитана из радио, возвещающий о начале долгого сражения, настиг его в деревне Красный Бор Ленинградской области.

– Отец ушел на фронт, он был артиллеристом. До войны нас было трое: старший брат Виктор, сестра Нина и я. Началась блокада Ленинграда. Мама Ольга Васильевна, чтобы спасти нас от голода, посадила меня с братом и сестрой в санки и повезла подальше от города. Было очень холодно. В одной деревне нас приютила добрая женщина. Там мы и остались жить, – рассказывал мужчина.

Потом в деревню пришли немцы. Детей они не трогали, зато взрослых загнали в загон, чтобы расстрелять. Жителей деревни спасли партизаны.

Отец Олега Михайловича искал семью после войны пять лет. У него было очень много наград, два ордена Красной Звезды.

– Помню: вешал награды на грудь и хвастался перед ребятами, – улыбался Олег Кудрявцев.

После Победы в семье Кудрявцевых родились дочь Тамара и сын Вячеслав, семья переехала в Латвию. Олег отучился в школе, получил профессию. После армейской службы его завербовали в Коми. В поселке Москашор он встретил будущую супругу.

Ангелина Афанасьевна и Олег Михайлович поженились в 1959 году. Пожив какое-то время в Латвии, супруги вернулись в Коми, осев в поселке Зимстан. В их семье родились трое детей. 8 июля 2019 года Олег Михайлович скончался. Ему и его супруге за добросовестный труд присвоены звания ветеранов труда.

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